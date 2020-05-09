1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yemek firmaları, siparişleri yetiştirme telaşında

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerini açık tutan yemek firmaları, internet veya telefonla aldıkları siparişleri sıcak şekilde ulaştırmak için çaba gösteriyor- Ücretini internet üzerinden ödeyerek temassız teslimat isteyenlerin siparişlerini kapı önlerine bırakıp zili çalan kuryeler, kapı açılmadan bulundukları yerden ayrılıyor
 09 Mayıs 2020 17:57
Yazdır
Yemek firmaları, siparişleri yetiştirme telaşında

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında işletmelerini açık tutan yemek firmaları, internet veya telefonla aldıkları siparişleri sıcak ve hijyenik şekilde yerine ulaştırmak için çaba gösteriyor.

Öğle saatlerinde hizmet vermeye başlayan yemek firmaları, telefon ya da internet uygulamaları üzerinden verilen siparişleri hazırlıyor.

Pişirilen yemekler, hijyen kurallarına uygun şekilde eldivenli ve maskeli çalışanlar tarafından titizlikle paketleniyor.

Kuryeler tarafından dağıtılan hazır yemekler, kısa sürede vatandaşa teslim ediliyor.

Ücretini internet üzerinden ödeyerek temassız teslimat isteyenlerin siparişlerini ise kapı önlerine bırakıp zili çalan kuryeler, kapı açılmadan bulundukları yerden ayrılıyor.

Yemek firmaları, gün içinde servis yapsa da asıl yoğunluk iftara birkaç saat kala başlıyor. Aynı zaman diliminde gelen talepleri yetiştirmek için ter döken firma çalışanları, iftar öncesi siparişleri teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor.

İftar sonrası azalan siparişler, sahur saatinin yaklaşmasıyla bir kez daha artıyor.

Yemek firmalarının çoğu. ramazan dolayısıyla işletmelerini sabaha karşı kapatıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek
09 Mayıs 2020 21:37		 Ilısı Barajı'nda enerji üretimi test süreci başladı
09 Mayıs 2020 19:03
TUSAŞ, bugüne kadar 308 adet F-16 ürettiğini açıkladı
09 Mayıs 2020 18:14		 Kısa Çalışma Ödeneği ile istihdamı korudular
09 Mayıs 2020 17:25
Alışverişlerinizden iyilik toplayan eklenti: İyikod
09 Mayıs 2020 16:45		 Salgın sürecinde internetten en çok ne aldık?
09 Mayıs 2020 16:19
Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor
09 Mayıs 2020 11:29		 AssisTT'ten Covid-19 döneminde 700 kişiye istihdam
09 Mayıs 2020 11:28
Nerelere harcıyoruz hepsi takip edilecek
09 Mayıs 2020 11:12		 'Maskeler tekli verilebilmeli'
09 Mayıs 2020 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Türk bilim insanlarından Kovid-19 araştırmalarına katkı21:48 - WeChat kullanıcıların içeriklerini sansürlüyor21:43 - Drogba, son 20 yılın en iyi forveti seçildi21:37 - Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek21:31 - Koronavirüsle ilgili aşırı kaygı ruh sağlığını tehdit ediyor21:26 - 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayıp!21:21 - Türkiye, Kazakistan'a tıbbi malzeme paketi gönderdi21:16 - Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık yüzde 116 arttı21:10 - MHP, bu fotoğrafla spekülasyonlara son verdi21:03 - 5 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
20:58 - Van'daki 'taziye' vakalarında sayı 75'e yükseldi20:52 - Yılmaz Özdil'in kaçak evi mühürlendi, yıkım kararı çıktı20:47 - Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı20:40 - Erdoğan'dan Danıştay'ın yeni Başkan'na tebrik mesajı20:30 - Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor19:44 - 13 yaşındaki Hamza, izin ile babasının mezarını ziyaret etti19:40 - Koronavirüs ile bahar alerjisi karıştırılmamalı19:33 - Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Yeni vaka sayısı, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
watsapp sohbetini arşivlemek 4
öyleyse 1
ona bir şeyler söyle 14
benzine yine zam yapılması 2
zuhal topal'la sofrada 2
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 3
İletiler kısmına gelen yenilik 4
fethiye ölüdeniz'e sondaj izni verilmesi 1
sevda noyan 2
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 4
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam