1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TUSAŞ, bugüne kadar 308 adet F-16 ürettiğini açıkladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine sorduğu "TUSAŞ, bugüne kadar kaç F-16 üretmiştir" sorusunun cevabını 308 olarak açıkladı.
 09 Mayıs 2020 18:14
Yazdır
TUSAŞ, bugüne kadar 308 adet F-16 ürettiğini açıkladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine sorduğu "TUSAŞ, bugüne kadar kaç F-16 üretmiştir" sorusunun cevabını 308 olarak açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen TUSAŞ, resmi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine bir soru yöneltti. Kısıtlama sebebiyle evde sıkılan takipçilerine bir araştırma konusu sunan TUSAŞ, "Bilgisine güvenenleri buraya alalım! Bugüne kadar kaç F16 ürettiğimizi doğru tahmin edebilecek misin?" sorusunu sordu. TUSAŞ tarafından yapılan bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda cevap geldi. Kısa zamanda çok sayıda beğeni, retweet ve yorum alan paylaşıma, takipçiler birbirinden farklı cevaplar verdi. Kendi aralarında sosyal bir etkileşim de oluşturan takipçiler zaman zaman araştırmaya konu olacak bazı paylaşımlar da yaptı. TUSAŞ, doğru cevabı '308' olarak açıkladı.

1970'li yılların sonlarına doğru üretilen, dördüncü nesil tek motorlu, yüksek performanslı F-16'lar, Türkiye'ye 1980'li yılların sonuna doğru geldi. İlgili yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin saflarında boy göstermeye başlayan F-16 Savaşan Şahin'ler, halihazırda Türkiye'nin ana vurucu gücünü oluşturmaya devam ediyor. Yüksek performansının yanı sıra muadillerine göre ekonomik ve daha küçük boyutlu bir avcı uçağı olan F-16'lar, geçirdiği modernizasyon sayesinde kara hedeflerine karşı oldukça tehlikeli bir teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. Projesi 1983'lerde start alan, 1987'de ise tam anlamıyla başlayan Türkiye'nin F-16 serüveni, son hızıyla devam etmektedir. Türk Hava Kuvvetlerinin ana vurucu gücünü oluşturan F-16 uçaklarının, 2030'lu yıllarda Milli Muharip Uçak TF-X'in envantere girmesiyle birlikte de emekli edilmesi bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek
09 Mayıs 2020 21:37		 Ilısı Barajı'nda enerji üretimi test süreci başladı
09 Mayıs 2020 19:03
Yemek firmaları, siparişleri yetiştirme telaşında
09 Mayıs 2020 17:57		 Kısa Çalışma Ödeneği ile istihdamı korudular
09 Mayıs 2020 17:25
Alışverişlerinizden iyilik toplayan eklenti: İyikod
09 Mayıs 2020 16:45		 Salgın sürecinde internetten en çok ne aldık?
09 Mayıs 2020 16:19
Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor
09 Mayıs 2020 11:29		 AssisTT'ten Covid-19 döneminde 700 kişiye istihdam
09 Mayıs 2020 11:28
Nerelere harcıyoruz hepsi takip edilecek
09 Mayıs 2020 11:12		 'Maskeler tekli verilebilmeli'
09 Mayıs 2020 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Türk bilim insanlarından Kovid-19 araştırmalarına katkı21:48 - WeChat kullanıcıların içeriklerini sansürlüyor21:43 - Drogba, son 20 yılın en iyi forveti seçildi21:37 - Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek21:31 - Koronavirüsle ilgili aşırı kaygı ruh sağlığını tehdit ediyor21:26 - 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayıp!21:21 - Türkiye, Kazakistan'a tıbbi malzeme paketi gönderdi21:16 - Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık yüzde 116 arttı21:10 - MHP, bu fotoğrafla spekülasyonlara son verdi21:03 - 5 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
20:58 - Van'daki 'taziye' vakalarında sayı 75'e yükseldi20:52 - Yılmaz Özdil'in kaçak evi mühürlendi, yıkım kararı çıktı20:47 - Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı20:40 - Erdoğan'dan Danıştay'ın yeni Başkan'na tebrik mesajı20:30 - Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor19:44 - 13 yaşındaki Hamza, izin ile babasının mezarını ziyaret etti19:40 - Koronavirüs ile bahar alerjisi karıştırılmamalı19:33 - Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Yeni vaka sayısı, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
benzine yine zam yapılması 2
corona virüs vaka sayısı 1
burun altı maske 3
Ben bi çay koyup geleyim 3
hamur işi 3
maskov87 2
Kendini öven kişi 1
Galatasaray 2
watsapp sohbetini arşivlemek 4
bayan 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam