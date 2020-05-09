Kalp krizi geçiren ilkokul öğretmeni yaşamını yitirdi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan ilkokul öğretmeni Fatih Noyan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Noyan, memleketi Alaşehir'de toprağa verildi.
|09 Mayıs 2020 18:27
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan ilkokul öğretmeni Fatih Noyan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Noyan, memleketi Alaşehir'de toprağa verildi.
Sarıgöl Esin Akay İlkokulunda görev yapan bir çocuk babası Fatih Noyan (51) dün akşam saatlerinde fenalaştı. 25 yıllık öğretmen olan Fatih Noyan, göğüs ve kulak ağrısı şikayetiyle Alaşehir'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Noyan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Noyan için Alaşehir Merkez Pazar Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.
Yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazı sonrası Noyan, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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