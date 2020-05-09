Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|09 Mayıs 2020 18:58
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