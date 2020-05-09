Eczacı kalfası: Yalan borcumuz yok bugünde nöbetçiyiz
|09 Mayıs 2020 19:08
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Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde eczacı kalfası olduğunu söyleyen 2 kişi yanlarında çalışma izin belgesi olmadığı için ceza yedi. Ceza yiyen vatandaşlar biri, "Biz sağlıkçıyız ağabey ben 27 yıldır eczacı kalfasıyım, yalan borcumuz yok ki bugünde nöbetçiyiz" diyerek tepki gösterdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kağıthane İmrahor Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, araçlardaki vatandaşların belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan vatandaşlar yollarına devam ederken, çalışma izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında motosikletle yolda olan iki vatandaşa ekipler çalışma izin belgesini sordu. Eczacı kalfası olup bugün nöbetçi olduklarını iddia eden 2 kişi ceza yememek için polise dil döktü. Çalışma izin belgesi olmayan kişiler çalıştıkları eczacı olduğunu belirttikleri kişiyi arayarak polisle konuştursa da ceza yemekten kurtulamadı. Öte yandan, izin belgesinden haberi olmadığını belirten vatandaş "Yalan borcumuz yok ki" diyerek yediği cezaya tepki gösterdi.
"Belgeniz olmadığı için size işlem uygulayacağım"
Görevli polis memuru yanında belgesi olmayan vatandaşlara, "Çalışma belgen yanında yok, göndermeleri lazımdı onun takibini biz yapamıyoruz. Çalışma belgeniz olmadığı için sokağa çıkma yasağından size işlem uygulayacağım. Kanıtlayamadığınız için cezanın iptal durumu olacaktır sıkıntı yaşamazsınız" dedi.
"Yalan borcumuz yok ki ağabey, bugünde nöbetçiyiz"
Ceza yiyen ve eczacı kalfası olduğunu belirten vatandaş, "Bize hiçbir şey gelmedi. Biz sağlıkçıyız ağabey, ben 27 yıldır eczacı kalfasıyım, yalan borcumuz yok ki bugün de nöbetçiyiz" diye konuştu.
"Sağlık çalışanı yazan kartımızı gösterdiğimizde oluyor sanıyorduk"
Eczanede çalıştığını söyleyen Mustafa Oktar, "Beşiktaş'ta eczanede çalışıyoruz evrak verilmedi, biz de eczaneyi açmaya gidiyorduk. Sağlık çalışanı yazan kartımızı gösterdiğimizde oluyor sanıyorduk çünkü İstanbul Kart'ta her şey yazıyor" ifadelerini kullandı.
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