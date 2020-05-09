Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadını... Tam 122 yaşında
|09 Mayıs 2020 19:14
|Yazdır
Samsun'da yaşlı bir kadının kimliğindeki doğum tarihini görenler gözlerine inanamıyor. Kimliğine göre 122 yaşında olan kadın, "Doğduğumda babam yaşımı büyük yazdırmıştır, o kadar sene insan yaşar mı?" dedi.
İlkadım ilçesinde torunu ile yaşayan Ayşe Kılınç'ın kimliğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kılınç'ın kimliğinde doğum tarihi "01 Temmuz 1898" yazıyor. Buna göre Ayşe Kılınç 122 yaşında. Ancak buna kendisi de inanmıyor ve büyük yazdırıldığını düşünüyor. Okula gitmediği için okuma-yazma öğrenemediğini belirten Kılınç, gerçek yaşını bilmediğini söyledi. Zamanın çoğunluğunu yaylalarda geçiren Kılınç, bu yaşına kadar doğal beslenerek daha sağlıklı olduğunu belirtti. 3 kızı ve 1 oğlu olan Kılınç eşini 40 sene önce kaybetti.
"Kimlikte yaşımı bu şekilde görenler şaşırıyorlar"
Hayatının hep fakirlikle geçtiğini ifade eden Kılınç, "Eskiden büyüklerimiz yaşımı büyük yazdırmış. Yoksa 122 yaşına kadar insan yaşar mı? Şu an Allah'a şükür elim ayağım tutuyor. Kalkıyorum geziyorum. Kendi yemeğimi yapabiliyorum. Kendime bakabiliyorum. Yaylalarda yaşadık. Koyun sütü, yoğurdu, tereyağı o şekilde beslenirdik. Eşimin de benim de okur yazarlığımız yok. O zamanlar herkes kendi derdine düşmüştü. Çocuklarım hep uzakta. Onları özlüyorum. Daha fazla yaşamak istemiyorum. Kimlikte yaşımı bu şekilde görenler şaşırıyorlar. Ama o kadar yaş olmaz. Yalnızlık çok kötü. Eşimi çok severdim. Biz birbirimizi severek aldık" diye konuştu.
En yaşlı kişiler listesine göre şu anda 117 yaşında bir Japon kadının yaşadığı biliniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık yüzde 116 arttı
09 Mayıs 2020 21:16
|Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor
09 Mayıs 2020 20:30
|13 yaşındaki Hamza, izin ile babasının mezarını ziyaret etti
09 Mayıs 2020 19:44
|Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdiler
09 Mayıs 2020 19:20
|Eczacı kalfası: Yalan borcumuz yok bugünde nöbetçiyiz
09 Mayıs 2020 19:08
|Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
09 Mayıs 2020 18:43
|Bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
09 Mayıs 2020 18:38
|Havuza çevirdikleri otomobille caddelerde tur attılar
09 Mayıs 2020 18:08
|EBA TV'yi izleyemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi
09 Mayıs 2020 17:51
|Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet
09 Mayıs 2020 17:15