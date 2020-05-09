Erdoğan'dan Danıştay'ın yeni Başkan'na tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e tebrik mesajı gönderdi.
|09 Mayıs 2020 20:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'e tebrik mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Danıştay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu
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