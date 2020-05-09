Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı
|09 Mayıs 2020 20:47
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti. Albayrak, Twitter'dan bir paylaşım yaparak "Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi yönetimine destek veren Bahçeli "Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar." demişti.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle;
Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım.Bahçeli: Türkiye fırtınaya karşı bütün iradesiyle direniyor
Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. @dbdevletbahceli https://t.co/W14hXMAPQWBerat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 9, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye, Kazakistan'a tıbbi malzeme paketi gönderdi
09 Mayıs 2020 21:21
|MHP, bu fotoğrafla spekülasyonlara son verdi
09 Mayıs 2020 21:10
|Erdoğan'dan Danıştay'ın yeni Başkan'na tebrik mesajı
09 Mayıs 2020 20:40
|Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
09 Mayıs 2020 19:33
|Yeni vaka sayısı, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi
09 Mayıs 2020 19:28
|Bahçeli: Türkiye fırtınaya karşı bütün iradesiyle direniyor
09 Mayıs 2020 18:53
|'Bu adamlar orada oldukça CHP 1 gram ilerlemez'
09 Mayıs 2020 18:48
|Bakan Soylu, 'bir ricam var diyerek' vatandaşlara çağrı yaptı
09 Mayıs 2020 18:33
|İstanbul'da çöpünü toplayan tek belediye
09 Mayıs 2020 16:15
|Kumluca Belediye Başkanı'ndan 'Olimpos' açıklaması
09 Mayıs 2020 15:53