Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti. Albayrak, Twitter'dan bir paylaşım yaparak "Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomi yönetimine destek veren Bahçeli "Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak'a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş'in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar." demişti.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle;

Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım.