1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılmaz Özdil'in kaçak evi mühürlendi, yıkım kararı çıktı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürledi. Özdil'in evinin yıkımı için Bodrum Belediyesi encümen kararı ile yıkımı onaylandı.
 09 Mayıs 2020 20:52
Yazdır
Yılmaz Özdil'in kaçak evi mühürlendi, yıkım kararı çıktı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürledi. Özdil'in evinin yıkımı için Bodrum Belediyesi encümen kararı ile yıkımı onaylandı.

Yılmaz Özdil'in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı iddia edildi. Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak ofis ve işyeri ruhsatı verdiği daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi. Yılmaz Özdil'in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesine tebliğ edildi. Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bodrum Belediyesi ekipleri tebliği aldıktan sonra Özdil'in evine mührü vurdu. Bodrum Belediyesi yıkım için encümen kararı alarak, Özdil ailesinin evindeki kaçak bölümler için yıkım kesinleşti. Belediyenin villadaki yıkım işlemini ise 13 Mayıs günü gerçekleştireceği öğrenildi. Belediyenin öncelikle Özdil ailesine kaçak bölümlerin kendilerince yıkılması yönünde tebligat yapacağı, eğer Özdil ailesi bu yıkımı Çarşamba gününe kadar gerçekleştirmezse yıkımın 13 Mayıs Çarşamba günü belediye ekiplerince yapılacağı bildirildi.

"Pay hattı" dedi aftan yararlandı

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin yıkılacağı öğrenildi.

120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil'in evinde proje dışında; müştemilat 18,00 metrekare, jeneratör odası 13,50 metrekare, bahçe deposu 9,50 metrekare, zemin terası altında ilave oda 81,00 metrekare bulunduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme
09 Mayıs 2020 17:29		 Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet
09 Mayıs 2020 17:15
331 bin vatandaş ad soyad düzeltmesi yaptırdı
09 Mayıs 2020 17:11		 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
09 Mayıs 2020 16:24
Ara verilen organ nakilleri yeniden başlıyor
09 Mayıs 2020 16:02		 SGK, Covid-19'u iş kazası statüsünden çıkarttı
09 Mayıs 2020 15:11
Sağlık Bakanlığı, AVM'lerde uygulanacak tedbirleri açıkladı
09 Mayıs 2020 15:07		 Bakan Kasapoğlu, karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü
09 Mayıs 2020 14:55
Bakan Akar'dan 'terhisler' hakkında açıklama
09 Mayıs 2020 13:03		 Bir ibadet daha korona nedeniyle yapılamayacak
09 Mayıs 2020 12:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Türk bilim insanlarından Kovid-19 araştırmalarına katkı21:48 - WeChat kullanıcıların içeriklerini sansürlüyor21:43 - Drogba, son 20 yılın en iyi forveti seçildi21:37 - Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek21:31 - Koronavirüsle ilgili aşırı kaygı ruh sağlığını tehdit ediyor21:26 - 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayıp!21:21 - Türkiye, Kazakistan'a tıbbi malzeme paketi gönderdi21:16 - Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık yüzde 116 arttı21:10 - MHP, bu fotoğrafla spekülasyonlara son verdi21:03 - 5 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
20:58 - Van'daki 'taziye' vakalarında sayı 75'e yükseldi20:52 - Yılmaz Özdil'in kaçak evi mühürlendi, yıkım kararı çıktı20:47 - Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı20:40 - Erdoğan'dan Danıştay'ın yeni Başkan'na tebrik mesajı20:30 - Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor19:44 - 13 yaşındaki Hamza, izin ile babasının mezarını ziyaret etti19:40 - Koronavirüs ile bahar alerjisi karıştırılmamalı19:33 - Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Yeni vaka sayısı, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sense 8 1
Küfrederek para kazanacağımı tahmin etmezdim 3
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 5
ekmek pişirme makinası 5
ankaragücü 2
benzine yine zam yapılması 2
İletiler kısmına gelen yenilik 4
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
öyleyse 1
makarna 3
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam