Türkiye, Kazakistan'a tıbbi malzeme paketi gönderdi
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" dedi.
|09 Mayıs 2020 21:21
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" denildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Xtfjfrv5mbT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MHP, bu fotoğrafla spekülasyonlara son verdi
09 Mayıs 2020 21:10
|Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı
09 Mayıs 2020 20:47
|Erdoğan'dan Danıştay'ın yeni Başkan'na tebrik mesajı
09 Mayıs 2020 20:40
|Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
09 Mayıs 2020 19:33
|Yeni vaka sayısı, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi
09 Mayıs 2020 19:28
|Bahçeli: Türkiye fırtınaya karşı bütün iradesiyle direniyor
09 Mayıs 2020 18:53
|'Bu adamlar orada oldukça CHP 1 gram ilerlemez'
09 Mayıs 2020 18:48
|Bakan Soylu, 'bir ricam var diyerek' vatandaşlara çağrı yaptı
09 Mayıs 2020 18:33
|İstanbul'da çöpünü toplayan tek belediye
09 Mayıs 2020 16:15
|Kumluca Belediye Başkanı'ndan 'Olimpos' açıklaması
09 Mayıs 2020 15:53