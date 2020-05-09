1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek

Bir ay gibi kısa sürede makinelerini Türkiye'de ürettirip sıfırdan fabrika kuran A&S Holding, devreye aldığı tesis sayesinde hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretimine başladı.
 09 Mayıs 2020 21:37
Yazdır
Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek

A&S Holding, bir ay gibi kısa sürede devreye aldığı fabrika sayesinde yüzde 100 yerli, hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretimine başladı.

Holding bünyesinde kurulan Global Mask, şu anda ayda 75 milyon adet olan maske üretim kapasitesini iki hafta içerisinde 300 milyona, ihracat anlaşmalarıyla birlikte 2 ayda 1,5 milyar adede çıkaracak.

A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, yeni yatırıma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sonrası ne yapabileceklerine dair 25 kişilik bir ekip oluşturarak çalışmalara başladıklarını ve iki profesörden danışmanlık hizmeti aldıklarını söyledi.

Ekibin 15 gün boyunca dışarı çıkmadan salgın sürecinde ülkeye nasıl bir katkı sunulabileceğine dair çalışma yaptığını dile getiren Akkuş, virüsün yayılımını engelleyecek, dünyada ciddi şekilde ihtiyaç duyulan, aranılan ancak bulunamayan cerrahi maskenin üretimine karar verdiklerini anlattı.

Akkuş, maske üretimine karar verdikten sonra hızla hayata geçirdiklerini kaydederek, maskeyi üretecek makinelerin yapımının, üretimin yapılacağı tesisisin hayata geçirilmesi için hemen adım attıklarını bildirdi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını dile getiren Akkuş, "Türkiye'nin ve dünyanın maskeye olan ihtiyacını en iyi, en kaliteli, en hijyenik şekilde çözeceğimize inanıyoruz' diyerek 28 günde bu tesisi devreye aldık." dedi.

"15 günde üretilen yerli makineler dakikada 200 maske üretiyor"

Uğur Akkuş, Çin'de salgının başlamasıyla birlikte maske üretimiyle ilgili makinelerin üretildiğini belirterek, kendilerinin Çin'den gelen bir makineyi incelediklerini, bu makineyi Türkiye'de üretebileceklerine inandıklarını anlattı.

Akkuş, "Türk sanayisinin nereye geldiği görüldü. 15 gün içerisinde 10 makine yapıldı. Biz buraya 200 makine koyacağız. Civatasından vidasına kadar yüzde 100 yerli makinelerimiz, tamamen ultrasonik, hijyenik ve el değmeden maske üretiyor. " dedi.

Makinelerin dünyadaki muadillerinden çok daha iyi olduğunu dile getiren Akkuş, "Dünyadaki diğer makineler dakikada 80-100 maske üretimi yaparken bu makineler 200 adet üretim yapıyor." diye konuştu.

"Dünyanın her yerinden ciddi maske talebi var"

Akkuş, fabrikanın 3 fazdan oluşacağını, şu ana kadar 120 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Akkuş, "Birinci fazımız 50, ikinci fazımız 100, üçüncü fazımız 200 makine olacak şekilde. Şu anda 10 makine ile günde 2,5 milyon, ayda 75 milyon adet maske üretiyoruz. Bir maske kendimize bir maske devletimize üretiyoruz. Üretimimizin yarısını, şu anda 1,2 milyon adedini Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İki hafta içerisinde tamamlanacak ilk faz yatırımıyla ayda 300 milyon adet maske üreteceklerini dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yurt dışından çok ciddi talep var. Bizi arayan çok sayıda kurum ve kuruluşlar var. ABD'den Isveç'e, Ukrayna'dan Bahreyn'e kadar bizden çok yüklü maske talebi var. Bu taleplerle birlikte gerekli sözleşmeleri yaptığımızda önce ikinci, sonra üçüncü faz yatırımı devreye alacağız ve ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üreteceğiz. 200 makineyle günde 50 milyon adet maske üretebileceğiz."

"Taleple birlikte aylık 1,5 milyar adet maske üretebileceğiz"

A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akkuş, şu an 75 milyon adet olan aylık üretim rakamını iki hafta içerisinde 300 milyon adede çıkaracaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci fazda aylık ortalama 750 milyon adet, ihracat sözleşmelerini yaptıkça devreye alacağımız üçüncü fazla birlikte ayda 1,5 milyar maske üretebilir konuma geleceğiz ve üreteceğiz. Bu süreç 8 hafta içerisinde olacak. Bu tesisteki civatasından boyasına, yerdeki döşemelerden ateş ölçerlere kadar her şey yerli. Biz devletimize en yüksek katkıyı sunmak istiyoruz."

Akkuş, bu süreçte özel sektöre düşen ciddi görev ve sorumluluk bulunduğunu kaydederek, "Gün plazalardan sahaya inme günü' dedik. Tamamı özkaynak olmak üzere toplam 200 milyon liralık bir yatırım bütçesi oluşturduk. Böylesine bir dönemde bu yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

"Hijyene büyük önem veriliyor, termal kameralarla her şey takip ediliyor"

Akkuş, tesisin girişinde hijyen tüneli bulunduğunu ve bu tünelden geçmeden tesise girilemediğini belirterek, buradan geçenlerin tepeden tırnağa dezenfekte edildiğini söyledi.

Tesise giren herkesin yüz okumalı termal kameralardan geçtiğini, ateşlerinin ölçüldüğünü, ateşi yüksek çıkan kişilere kapıların açılmadığını dile getiren Akkuş, şu bilgileri verdi:

"Personelimiz önlüğünü, maskesini, siperliğini, galoşunu, eldivenini giymeden çalışamaz ve içeriye giremez. Bütün ürünler paketlenirken ultraviyole ışınlardan geçiriliyor ve sterilize ediliyor. Üretilen her ürün el değmeden ultrasonik üretiliyor ve hijyen konusunda birinci sınıf kalite taşıyoruz Ar-Ge departmanımız tüm süreçleri en ince ayrıntısına kadar düşündü."

Akkuş, bu tesisle Türk sanayisinin, girişimcisinin nereye geldiğinin daha iyi görülebileceğini kaydederek, tek bir ithal malzeme kullanmadan dünyanın en büyük maske üretim tesisini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ilısı Barajı'nda enerji üretimi test süreci başladı
09 Mayıs 2020 19:03		 TUSAŞ, bugüne kadar 308 adet F-16 ürettiğini açıkladı
09 Mayıs 2020 18:14
Yemek firmaları, siparişleri yetiştirme telaşında
09 Mayıs 2020 17:57		 Kısa Çalışma Ödeneği ile istihdamı korudular
09 Mayıs 2020 17:25
Alışverişlerinizden iyilik toplayan eklenti: İyikod
09 Mayıs 2020 16:45		 Salgın sürecinde internetten en çok ne aldık?
09 Mayıs 2020 16:19
Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor
09 Mayıs 2020 11:29		 AssisTT'ten Covid-19 döneminde 700 kişiye istihdam
09 Mayıs 2020 11:28
Nerelere harcıyoruz hepsi takip edilecek
09 Mayıs 2020 11:12		 'Maskeler tekli verilebilmeli'
09 Mayıs 2020 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Türk bilim insanlarından Kovid-19 araştırmalarına katkı21:48 - WeChat kullanıcıların içeriklerini sansürlüyor21:43 - Drogba, son 20 yılın en iyi forveti seçildi21:37 - Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek21:31 - Koronavirüsle ilgili aşırı kaygı ruh sağlığını tehdit ediyor21:26 - 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayıp!21:21 - Türkiye, Kazakistan'a tıbbi malzeme paketi gönderdi21:16 - Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık yüzde 116 arttı21:10 - MHP, bu fotoğrafla spekülasyonlara son verdi21:03 - 5 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
20:58 - Van'daki 'taziye' vakalarında sayı 75'e yükseldi20:52 - Yılmaz Özdil'in kaçak evi mühürlendi, yıkım kararı çıktı20:47 - Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı20:40 - Erdoğan'dan Danıştay'ın yeni Başkan'na tebrik mesajı20:30 - Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor19:44 - 13 yaşındaki Hamza, izin ile babasının mezarını ziyaret etti19:40 - Koronavirüs ile bahar alerjisi karıştırılmamalı19:33 - Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Yeni vaka sayısı, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 4
eba 1
250 milyon maske dağıttık 3
askıda fatura uygulaması 1
biz sizi arayacağız 3
09.05.2020 buket aydın'ın istifa etmesi 1
camiden önce avm'leri açmak 1
çıkıp gelmek 2
Ben bi çay koyup geleyim 3
Küfrederek para kazanacağımı tahmin etmezdim 3
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam