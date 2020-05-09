1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Türk bilim insanlarından Kovid-19 araştırmalarına katkı

Bilkent Üniversitesi araştırmacıları, bilim dünyası için "sır" olan, atomdan insan hücresine bir dizi malzemenin fizik ve matematik kanunları çerçevesinde nasıl bir araya geldiğini ortaya çıkardı.
 09 Mayıs 2020 21:53
Yazdır
Türk bilim insanlarından Kovid-19 araştırmalarına katkı

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) araştırmacıları, daha önce bilim dünyası için bir sır olan atomlardan insan hücrelerine kadar uzanan bir dizi malzemenin fizik ve matematik kanunları çerçevesinde nasıl bir araya geldiğini ortaya çıkararak bilimsel keşfe imza attı.

Dünyanın her köşesinden bilim insanları, disiplinlerarası bir eforla Kovid-19 salgınının nasıl ortaya çıktığı, büyüdüğü ve ne zaman biteceği konusunda araştırmalar yaparken Türk bilim insanları bu bilimsel yürüyüşe önemli katkı sağlayacak bir keşif yaptı.

Bilkent Üniversitesi UNAM araştırmacıları, dünyanın en prestijli bilim dergilerinden Nature Physics'te yayımladıkları makaleyle yeni keşiflerini bilim dünyasına duyurdu.

Makalede, Bilkent Üniversitesi-UNAM, Fizik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden Doç. Dr. Ömer İlday, Bilkent Üniversitesi-UNAM, Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri ve NTU Singapore'dan Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Güney Karolina Üniversitesinden Doç. Dr. Özgür Şahin, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nden Doktor Öğretim Üyesi Doruk Engin ve Bilkent Üniversitesi UNAM Doktor Öğretim Üyesi Serim İlday'ın imzası bulunuyor.

Makalede birkaç atom büyüklüğündeki kuantum noktalarından yaklaşık 100 trilyon atom büyüklüğündeki insan hücrelerine kadar uzanan bir dizi malzemenin fizik ve matematik kanunları çerçevesinde nasıl bir araya geldikleri ilk kez gösterildi.

Türk bilim insanları, sadece bu keşifle kalmayıp bu kanunların ekonomi, ekoloji, sosyoloji gibi birbirinden tamamen bağımsız sistemlerde de geçerli olduğunu gösterdi.

"Biyoteknolojiden nanoteknolojiye devrimsel ilerlemenin önü açılabilir"

Serim İlday, keşiflerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri metodun biyoteknolojiden nanoteknolojiye birçok alanda devrimsel ilerlemelerin önünü açabileceğini ifade etti.

İlday, geliştirdikleri sistemle canlı insan hücresi ve mikroorganizmayı saniyeler içinde bir yerden bir yere taşıyabildiklerini, karışık halde bulunan bakteri topluluklarını birbirlerinden ayırabildiklerini belirtti.

Geliştirdikleri algoritmanın Kovid-19'la ilgili laboratuvar çalışmalarından yayılım haritalarına kadar pek çok alanda kullanılabileceğini belirten İlday, şöyle konuştu:

"Bu metot ile hızlı enfeksiyon tanısı yapılabileceğini öngörüyoruz. Ekip olarak, metodun pratik uygulamaları yanında geliştirdiğimiz matematik modelin de epidemik hastalıkların ortaya çıkışı ve seyri konusunda ilginç bağlantıları olduğunu gördük. Çalışma yapıldığı zaman ortada Kovid-19 pandemisi yoktu. Ancak sonradan yaptığımız ön çalışmalarda bulgularımızın, pandeminin yayılması ile ilişkili olduğunu gördük. Kovid-19 günlük hasta sayısı verileri S-eğrisi adı verilen bir dağılım oluştururken bu dağılımdan sapmalar da Tracy-Widom istatistikleri gösteriyordu, tıpkı makalemizde gösterdiğimiz gibi. Eğer Kovid-19'un S-eğrisi ve Tracy-Widom istatistikleri ile bağlantısı anlaşılabilirse pandeminin seyri öngörülebilir ve önlemlenmesi konularında bilinçli adımlar atılabilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
50 günlük hasret 4 saatliğine de olsa bitecek
09 Mayıs 2020 23:11		 7 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
09 Mayıs 2020 21:03
Yeni vaka sayısı, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi
09 Mayıs 2020 19:28		 Eczacı kalfası: Yalan borcumuz yok bugünde nöbetçiyiz
09 Mayıs 2020 19:08
Sağlık Bakanlığı, AVM'lerde uygulanacak tedbirleri açıkladı
09 Mayıs 2020 15:07		 'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
09 Mayıs 2020 12:46
Dört ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Mayıs 2020 20:22		 Hayatını kaybeden sayısı ilk defa 50'nin altına indi
08 Mayıs 2020 19:38
Kenar mahallelere kadar antikor testi yapılacak
08 Mayıs 2020 19:07		 Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?
08 Mayıs 2020 18:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:07 - 180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?00:46 - Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı00:11 - Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi00:05 - Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar00:01 - 10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - İtfaiye merdiveni devrildi: İki itfaiye eri hayatını kaybetti23:51 - İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor23:41 - Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor23:30 - Bakan Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı23:23 - Dördüz bebekleri olan çift hem mutlu hem dertli
23:17 - Ankara'da Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe23:11 - 50 günlük hasret 4 saatliğine de olsa bitecek23:06 - Vaka sayısı bayramdan sonra 100'ün altına inebilir23:00 - Koronavirüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi22:51 - Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı22:46 - Kuşlar tampona yuva yaptı, 15 gündür arabasına binemiyor22:40 - Zabıt katibi Ömer'den 10 aydır haber alınamıyor22:37 - Karantinadan kaçan adam, polise 'kafama sıkın' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Galatasaray 2
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 5
fitre fidye zekat 2
Ben bi çay koyup geleyim 3
ekmek pişirme makinası 4
çıkıp gelmek 2
bi çay içelim 2
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 1
250 milyon maske dağıttık 3
puhahahaha 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam