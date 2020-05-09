Esra Elönü: Konuğumun ifadelerine müdahale etmem gerekirdi
|09 Mayıs 2020 22:19
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Esra Elönü, sunduğu televizyon programına konuk olan yazar Sevda Noyan'ın "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır" sözlerine müdahale etmemesi nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Esra Elönü, "Programda konuğumun son dönemlerdeki darbe imalarını değerlendirirken söylediklerinin haddi aşan ifadeler olduğu bir gerçek ve müdahale etmem gerekirdi. Gösterdiğim gafletin toplumsal barış ve birliktelik aleyhine yarattığı algıdan dolayı üzgünüm. Onun dışında her türlü kaos çıkarma ve darbe yapma imalarına karşı demokrasiyi ve hukuku savunma kararlılığımızın da bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Esra Elönü'nün Ülke TV'de sunduğu Arafta Sorular Programı'na katılan yazar Sevda Noyan, son dönemdeki "darbe iması" tartışmalarıyla ilgili olarak "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır" diye konuştu.
Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine gülümseyerek "Ayak az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek destek verdi.
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