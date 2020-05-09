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Karantinadan kaçan adam, polise 'kafama sıkın' dedi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulduğu evden çıkan Köksal T. (48), parktaki bir bankta polis tarafından bulundu. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülmek istenen Köksal T., polislere "Kafama iki tane sıkın benim bitsin" dedi.
 09 Mayıs 2020 22:37
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Karantinadan kaçan adam, polise 'kafama sıkın' dedi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulduğu evden çıkan Köksal T. (48), parktaki bir bankta polis tarafından bulundu. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülmek istenen Köksal T., polislere "Kafama iki tane sıkın benim bitsin" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 13 gündür karantinada bulunduğu evden çıkıp parka geldi. Burada bir süre oturan vatandaş, evine gitmek için polisi aradı. Polisi beklediği sırada 10 ayrı banka oturup yer değiştiren Köksal T.'yi polisler ambulans ile göndermek istedi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Köksal T. ,"Benim evime gitmem lazım. Hastaneye gitmek istemiyorum. Çocuklarımın bana ihtiyacı var" dedi. Polisin hastaneye gitmesini istediği Köksal T., "Alın kimliğimi bana istediğiniz kadar ceza yazın veya kafama iki tane sıkın" dedi.

Polis ekipleri, Köksal T.'nin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen koruyucu kıyafetli sağlık ekibi, bir süre görüştükten sonra Köksal T.'yi ambulansa alarak hastaneye götürdü. Köksal T.'ye 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Diğer yandan olay sırasında bankta uyumaya çalışan bir kişi kaldırılarak parktan uzaklaştırıldı.
DHA
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