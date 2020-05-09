Zabıt katibi Ömer'den 10 aydır haber alınamıyor
|09 Mayıs 2020 22:40
|Yazdır
Kırıkkale'de zabıt katibi olarak çalışan iki çocuk babası Ömer Doğan'dan 10 aydır haber alınamıyor. Acılı anne, oğlunun bulunması için yardım istedi.
Kırıkkale Adliyesinde zabıt katibi olarak memurluk yapan iki çocuk babası 44 yaşındaki Ömer Doğan'dan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkisindeki yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Acılı anne ve ailesinin acı içindeki bekleyişleri gözyaşları içerisinde sürüyor.
"Benim çocuğumu bulsunlar"
Göz yaşlarını tutamayan acılı anne Doğan, "Ben 9 aydır çekiyorum. Benim çocuğum adliyede katipti. Benim çocuğumu bulsunlar ölüsü ya da dirisi" dedi.
Kardeşi Nurgül Özen de, "Yapacak bir şeyimiz kalmadı artık çok çaresiziz. Çocukları perişan. Gecemiz kalmadı gündüzümüz kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık artık. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.
Geçen Ağustos Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ile Ankara ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; 'mavi', 'konuk', 'oyuk' isimli kadavra ve iz takip köpekleri ile birlikte Yeniçıkan mevkisindeki yazlık evin bahçesinde ve arazide arama çalışmaları yapılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtfaiye merdiveni devrildi: İki itfaiye eri hayatını kaybetti
09 Mayıs 2020 23:56
|'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayıp!
09 Mayıs 2020 21:26
|Gerçeği polis çevirmesinde öğrendi! Gözyaşlarını tutamadı
09 Mayıs 2020 18:21
|DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında
09 Mayıs 2020 17:34
|Güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım
09 Mayıs 2020 15:58
|Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
09 Mayıs 2020 14:03
|Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler
09 Mayıs 2020 13:18
|Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım
09 Mayıs 2020 13:04
|Kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırdılar
09 Mayıs 2020 12:42
|Hem 20 yaş altı çıktı hem de uyuşturucu satıcısı
09 Mayıs 2020 11:06