Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı
|09 Mayıs 2020 22:51
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokak üzerinde yıllardır duran ve üzerinde "Şehit" yazan mezar görenleri şaşırtıyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezara soğan ekildiği gözlemlenirken vatandaşlardan Burak Dikşe, "Tam olarak biz de bilmiyoruz. Belki daha önceki insanlar bilir ama biz bilmiyoruz. Soğan, domates, her şeyi ekiyorlar mezara" dedi.
Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Salhane Sokak numara 2 önünde bulunan üzerinde "Şehit" yazılı mezarın kime ait olduğu gizemini koruyor. Uzun yıllardır aynı kaldırım üzerinde bulunan mezar taşına yol üzerinden geçen vatandaşlar meraklı bakışlarla bakarken, mezarın gerçek sahibi hala bilinmiyor.
Binaların arasında kaldı
Öte yandan yaklaşık 50 yıldır aynı kaldırım üzerinde bulunduğu belirtilen kimliği belirsiz "Şehit" mezarı, ilçe gelişirken yerinde kaldı. Yarım asırlık süre içerisinde bölge tamamen değişirken, mezara mezar taşında "şehit" yazdığı için dokunulmadı. Kaldırımın ortasında ve apartmanların arasında kalan meçhul şehit mezarı tüm gizemini korumaya devam ediyor.
"Soğan ve domates ekiyorlar"
İçinde naaş olup olmadığı bilinmemesine rağmen, mezara soğan ekilmesi dikkatlerden kaçmadı. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan vatandaşlardan Burak Dikşe, "Biz ufaklığımızdan beri buradayız. Baba ve annelerimizden bildiğimiz kadarıyla burasının şehit mezarı olduğunu biliyoruz. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Belki daha önceki insanlar biliri ama biz bilmiyoruz. Soğan, domates, her şeyi ekiyorlar mezara" ifadelerini kullandı.
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