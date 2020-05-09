1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı

Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı
 09 Mayıs 2020 22:51
Yazdır
Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sokak üzerinde yıllardır duran ve üzerinde "Şehit" yazan mezar görenleri şaşırtıyor. Kime ait olduğu bilinmeyen mezara soğan ekildiği gözlemlenirken vatandaşlardan Burak Dikşe, "Tam olarak biz de bilmiyoruz. Belki daha önceki insanlar bilir ama biz bilmiyoruz. Soğan, domates, her şeyi ekiyorlar mezara" dedi.

Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Salhane Sokak numara 2 önünde bulunan üzerinde "Şehit" yazılı mezarın kime ait olduğu gizemini koruyor. Uzun yıllardır aynı kaldırım üzerinde bulunan mezar taşına yol üzerinden geçen vatandaşlar meraklı bakışlarla bakarken, mezarın gerçek sahibi hala bilinmiyor.

Binaların arasında kaldı

Öte yandan yaklaşık 50 yıldır aynı kaldırım üzerinde bulunduğu belirtilen kimliği belirsiz "Şehit" mezarı, ilçe gelişirken yerinde kaldı. Yarım asırlık süre içerisinde bölge tamamen değişirken, mezara mezar taşında "şehit" yazdığı için dokunulmadı. Kaldırımın ortasında ve apartmanların arasında kalan meçhul şehit mezarı tüm gizemini korumaya devam ediyor.

"Soğan ve domates ekiyorlar"

İçinde naaş olup olmadığı bilinmemesine rağmen, mezara soğan ekilmesi dikkatlerden kaçmadı. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan vatandaşlardan Burak Dikşe, "Biz ufaklığımızdan beri buradayız. Baba ve annelerimizden bildiğimiz kadarıyla burasının şehit mezarı olduğunu biliyoruz. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Belki daha önceki insanlar biliri ama biz bilmiyoruz. Soğan, domates, her şeyi ekiyorlar mezara" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
10 Mayıs 2020 00:46		 Van'daki 'taziye' vakalarında sayı 75'e yükseldi
09 Mayıs 2020 20:58
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
09 Mayıs 2020 18:58		 İBB, Pazartesi günü için toplu ulaşım konusunda uyardı
09 Mayıs 2020 18:03
Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
09 Mayıs 2020 17:41		 Sağlıkçılar, işe gitmek için dakikalarca otobüs bekliyor
09 Mayıs 2020 15:27
Sağlıkçıyım dedi, bekçiye kızarak maskeyi yırtıp yere attı
08 Mayıs 2020 22:26		 İlk araştırma tamamlandı, evdeki gizem çözülemedi
08 Mayıs 2020 22:11
Kısa yoldan Beylikdüzü'ne gidecekti, çalılıkta mahsur kaldı
08 Mayıs 2020 22:05		 Yaşlı hasta bakım merkezi çalışanlarına test şartı
08 Mayıs 2020 21:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:07 - 180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?00:46 - Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı00:11 - Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi00:05 - Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar00:01 - 10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - İtfaiye merdiveni devrildi: İki itfaiye eri hayatını kaybetti23:51 - İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor23:41 - Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor23:30 - Bakan Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı23:23 - Dördüz bebekleri olan çift hem mutlu hem dertli
23:17 - Ankara'da Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe23:11 - 50 günlük hasret 4 saatliğine de olsa bitecek23:06 - Vaka sayısı bayramdan sonra 100'ün altına inebilir23:00 - Koronavirüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi22:51 - Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı22:46 - Kuşlar tampona yuva yaptı, 15 gündür arabasına binemiyor22:40 - Zabıt katibi Ömer'den 10 aydır haber alınamıyor22:37 - Karantinadan kaçan adam, polise 'kafama sıkın' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ben bi çay koyup geleyim 3
Kendini öven kişi 1
aman ne bileyim ben 1
09.05.2020 Erzurum Kemaliye depremi 1
muğla girişinde 4 km kuyruk olması 2
bi çay içelim 2
09.05.2020 buket aydın'ın istifa etmesi 1
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 2
çıkıp gelmek 2
ona bir şeyler söyle 14
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam