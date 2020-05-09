50 günlük hasret 4 saatliğine de olsa bitecek

65 yaş üstü vatandaşların iple çektiği gün geldi. Bu pazar herkes evdeyken onlar 4 saatliğine sokağa çıkabilecek. Evlerinin çevresinde yürüyüş yapabilecekler. Yardıma ihtiyaç duyanlar, yanlarına refakatçi de alabilecek.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Uzun süre evde kalınca insan, şöyle bir düşünün uzun süre yattıktan sonra ayağa kalkmak istediğimizde böyle hafif bir sallanma hissedersiniz. Böyle bir durum olabileceğini de düşünerek kendimizle ilgili en ufak bir tereddütümüz varsa da yanımızda bir refakatçimizin olmasını sağlamaya çalışalım." dedi.

Refakatçinin sağlık durumu ve gereken tedbirlerin alınması da önemli.

Kara, "Refakat edecek kişinin mutlaka ve mutlaka maske takması gerekecek. El hijyenine de çok dikkat etmesi gerekecek. Eğer refakat edecek kişi ateşi varsa herhangi bir şikayeti varsa bu halsizlik olabilir, aşırı yorgunluk şeklinde olabilir kendini iyi hissetmemek şeklinde de olabilir ya da öksürük veya hapşırığı varsa refakatçi olmaması en önemli şartlardan bir tanesi.

Uzmanlar, 65 yaş üstü vatandaşların yalnız başına dışarı çıkacaksa, yakın akraba veya tanıdıklardan birine haber vermesini öneriyor.

Refakatçi ihtiyacı olanlar, Vefa Sosyal Destek gruplarından da yardım isteyebilecek.