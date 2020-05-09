1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe

Çölyak hastası olan ve gluten hassasiyeti bulunan Başkentliler için kent genelindeki Satış Mağazalarında bu ürünlerin satışını yapan Ankara Halk Ekmek Fabrikası şimdi de vatandaşın kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ilk glutensiz büfeyi hizmete açtı. Mithatpaşa Caddesinde açılan büfede sadece glutensiz ürünler satılacak.
 09 Mayıs 2020 23:17
Yazdır
Ankara'da Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe

Çölyak hastası olan ve gluten hassasiyeti bulunan Başkentliler için kent genelindeki Satış Mağazalarında bu ürünlerin satışını yapan Ankara Halk Ekmek Fabrikası şimdi de vatandaşın kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ilk glutensiz büfeyi hizmete açtı. Mithatpaşa Caddesinde açılan büfede sadece glutensiz ürünler satılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ilk glutensiz satış büfesini Mithatpaşa Caddesi'nde açtı. Halk Ekmek Fabrikası, glutensiz satış büfesini "9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü" öncesinde açarak Başkentlilere sürpriz yaptı.

Çölyak hastalarının ve gluten hassasiyeti bulunanların sağlıklı beslenebilmeleri amacıyla glutensiz ürün üreten Halk Ekmek, bu ürünleri çeşitlendirerek vatandaşlara sunmaya devam ediyor. ASKİ, Dışkapı, Gökkuşağı, Mithatpaşa, Gimat Fabrika Satış, Atlantis ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Etimesgut'ta yeni açılan Başkent Market'te glutensiz ürünler satan Ankara Halk Ekmek, şimdi de çölyak hastalarının bu ürünlere daha kolay ulaşımını sağlamak için glutensiz satış büfelerini devreye sokmaya başladı. İlki Mithatpaşa Caddesi'nde açılan ve sadece glutensiz ürün satışı yapılacak büfenin her ilçeye bir tane açılması planlanıyor.

Hijyenik bir ortamda, el değmeden üretilen ve Başkentlilerden tam not alan glutensiz ekmek, un, çerez, kurabiye ve simit satışının yapılacağı büfelerde ürün çeşitliliğini de artıracaklarını belirten Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş, şunları söyledi:

"Halk Ekmek bünyesinde ürettiğimiz glutensiz ürünleri 7 Satış Mağazamızda hali hazırda satıyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla da çölyak hastalarına daha kolay ulaşabilmek adına her ilçede bir tane glutensiz ürün büfesi açma kararı aldık. Bugün ilkini Mithatpaşa Caddemizde açtık. Bundan sonraki dönemde ürün çeşitliliğini de artıracağız."

Halk Ekmek Fabrikası Gıda Mühendisi Gül Kakşa da ürettikleri ürünlerin giderek daha çok tercih edildiğine dikkat çekerek, "Gluten hassasiyeti olan ve çölyak hastası olan insanların vücuduna gluten girdiğinde ince bağırsağın savunma sisteminde reaksiyona sebep olarak sindirim bozukluğu oluşturuyor. Bu hastalık çocukların gelişim sürecini etkilerken, yetişkinlerde de çeşitli rahatsızlıklara neden oluyor" dedi.

Vatandaşların glutensiz ürünleri bulmakta zorlandığını ifade eden Kakşa, "Çölyak ürünlerine herkes kolaylıkla ulaşamıyor. Müthiş bir rant var. Bu rantın biraz da olsa önüne geçerek, her kesime hitap edebilmek adına böyle bir girişimde bulunduk. Çölyak hastalarının daha sağlıklı ve kaliteli glutensiz ürünleri daha uygun fiyata bulabilecekleri Halk Ekmek büfemizi açtık" değerlendirmesinde bulundu.

Glutensiz Satış Büfesi, Korona virüs salgını sürecinde sokağa çıkma yasağının olmadığı hafta içi ve Cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor
09 Mayıs 2020 23:51		 Koronavirüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi
09 Mayıs 2020 23:00
Yılmaz Özdil'in kaçak evi mühürlendi, yıkım kararı çıktı
09 Mayıs 2020 20:52		 Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme
09 Mayıs 2020 17:29
Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet
09 Mayıs 2020 17:15		 331 bin vatandaş ad soyad düzeltmesi yaptırdı
09 Mayıs 2020 17:11
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
09 Mayıs 2020 16:24		 Ara verilen organ nakilleri yeniden başlıyor
09 Mayıs 2020 16:02
SGK, Covid-19'u iş kazası statüsünden çıkarttı
09 Mayıs 2020 15:11		 Sağlık Bakanlığı, AVM'lerde uygulanacak tedbirleri açıkladı
09 Mayıs 2020 15:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:07 - 180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?00:46 - Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı00:11 - Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi00:05 - Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar00:01 - 10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - İtfaiye merdiveni devrildi: İki itfaiye eri hayatını kaybetti23:51 - İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor23:41 - Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor23:30 - Bakan Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı23:23 - Dördüz bebekleri olan çift hem mutlu hem dertli
23:17 - Ankara'da Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe23:11 - 50 günlük hasret 4 saatliğine de olsa bitecek23:06 - Vaka sayısı bayramdan sonra 100'ün altına inebilir23:00 - Koronavirüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi22:51 - Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı22:46 - Kuşlar tampona yuva yaptı, 15 gündür arabasına binemiyor22:40 - Zabıt katibi Ömer'den 10 aydır haber alınamıyor22:37 - Karantinadan kaçan adam, polise 'kafama sıkın' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fethiye ölüdeniz'e sondaj izni verilmesi 1
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 5
eli bol 2
benzine yine zam yapılması 2
09.05.2020 Erzurum Kemaliye depremi 1
corona virüs vaka sayısı 1
hz.Ali 2
ekmek pişirme makinası 4
makarna 4
emekli aylığı ödemeleri öne çekildi 1
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam