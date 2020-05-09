Ankara'da Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe

Çölyak hastası olan ve gluten hassasiyeti bulunan Başkentliler için kent genelindeki Satış Mağazalarında bu ürünlerin satışını yapan Ankara Halk Ekmek Fabrikası şimdi de vatandaşın kolay ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ilk glutensiz büfeyi hizmete açtı. Mithatpaşa Caddesinde açılan büfede sadece glutensiz ürünler satılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ilk glutensiz satış büfesini Mithatpaşa Caddesi'nde açtı. Halk Ekmek Fabrikası, glutensiz satış büfesini "9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü" öncesinde açarak Başkentlilere sürpriz yaptı.

Çölyak hastalarının ve gluten hassasiyeti bulunanların sağlıklı beslenebilmeleri amacıyla glutensiz ürün üreten Halk Ekmek, bu ürünleri çeşitlendirerek vatandaşlara sunmaya devam ediyor. ASKİ, Dışkapı, Gökkuşağı, Mithatpaşa, Gimat Fabrika Satış, Atlantis ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Etimesgut'ta yeni açılan Başkent Market'te glutensiz ürünler satan Ankara Halk Ekmek, şimdi de çölyak hastalarının bu ürünlere daha kolay ulaşımını sağlamak için glutensiz satış büfelerini devreye sokmaya başladı. İlki Mithatpaşa Caddesi'nde açılan ve sadece glutensiz ürün satışı yapılacak büfenin her ilçeye bir tane açılması planlanıyor.

Hijyenik bir ortamda, el değmeden üretilen ve Başkentlilerden tam not alan glutensiz ekmek, un, çerez, kurabiye ve simit satışının yapılacağı büfelerde ürün çeşitliliğini de artıracaklarını belirten Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş, şunları söyledi:

"Halk Ekmek bünyesinde ürettiğimiz glutensiz ürünleri 7 Satış Mağazamızda hali hazırda satıyoruz. Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla da çölyak hastalarına daha kolay ulaşabilmek adına her ilçede bir tane glutensiz ürün büfesi açma kararı aldık. Bugün ilkini Mithatpaşa Caddemizde açtık. Bundan sonraki dönemde ürün çeşitliliğini de artıracağız."

Halk Ekmek Fabrikası Gıda Mühendisi Gül Kakşa da ürettikleri ürünlerin giderek daha çok tercih edildiğine dikkat çekerek, "Gluten hassasiyeti olan ve çölyak hastası olan insanların vücuduna gluten girdiğinde ince bağırsağın savunma sisteminde reaksiyona sebep olarak sindirim bozukluğu oluşturuyor. Bu hastalık çocukların gelişim sürecini etkilerken, yetişkinlerde de çeşitli rahatsızlıklara neden oluyor" dedi.

Vatandaşların glutensiz ürünleri bulmakta zorlandığını ifade eden Kakşa, "Çölyak ürünlerine herkes kolaylıkla ulaşamıyor. Müthiş bir rant var. Bu rantın biraz da olsa önüne geçerek, her kesime hitap edebilmek adına böyle bir girişimde bulunduk. Çölyak hastalarının daha sağlıklı ve kaliteli glutensiz ürünleri daha uygun fiyata bulabilecekleri Halk Ekmek büfemizi açtık" değerlendirmesinde bulundu.

Glutensiz Satış Büfesi, Korona virüs salgını sürecinde sokağa çıkma yasağının olmadığı hafta içi ve Cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.