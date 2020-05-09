1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor

Hazine eski müsteşarı Mahfi Eğilmez'in net rezervler tespitini eleştiren Nejat Özonay bu tür söylemlerin döviz talebini etkilediğine dikkat çekti. Özonay "Asıl etki, dün yaşanan şekilde çalışan spekülatif ataklar ve dış borç/rezerv konularında manipüle edilen yerlilerin alıma devam etmesi, daha da önemlisi satışa geçmemesinden geliyor. Satış tarafı sığlaştıkça, Doları yükseltmek de kolaylaşıyor." dedi.
 09 Mayıs 2020 23:41
Yazdır
Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor

Daha önce sosyal emdya hesabından yaptığı paylaşımlarla Mahfi Eğilmez'in "net rezervler ekside" tespitin eleştiren Nejat Özonay, bu tür söylemlerin döviz talebini tetiklediğine dikkat çekti.

Nejat Özonay'ın tespitleri şu şekilde:

Merkez Bankası rezervleri yeterli mi, değil mi?
Net Rezervler mi, Brüt rezervler mi aslolan?
Bu tartışmalar yapılırken, ortalama vatandaş (ekte görüldüğü gibi) Brüt rezervlerin kullanılamayacağı algısına kapılıyor. Bu tehlikeli, çünkü dönüp döviz alıyor.

Mevcut durumda
Merkez Bankası rezervleri gelecek döviz talebine yetecek seviyede.
Sıkıntıya düşürecek, çıkabilecek önemli yabancı sıcak para kalmadı
Kamu, Reel ve Finansal sektör borçları rahat çevrilebilecek seviyede
Tek tehlike, durmadan alım yapacak TL sahipleri, amaç bunu tetiklemek

----------------

Dış borçalarımız tamamen Merkez Bankası rezervlerinden mi ödeniyor?

Hissettirilmeye çalışılan, şu kadar borç var, Merkez Bankası rezervleri karşılamaz...

Aslında rezervleri eriten yabancı portföylerin TL varlıklardan çıkmaları, daha da etkilisi, yerlilerin dövize talebini canlı tutmak.

Bir kaç satırla değinelim.

Kamunun 2020 yılında kalan dış borç servisi 4.7 Milyar dolar. Hazine tek bir dış borçlanmayla çevirebilir. Bu yıl Hazine dış borçlanmaya ağırlık verdi ve sıkıntı yaşamadı.
Merkez Bankasından bu konuda talebi olur mu? Haliyle, hayır.
Finansal sektörün aslında ödemesi gereken değil, çevirmesi gereken tutar 21.4 dolar. Nisan ayında Kamu bankaları mevcut konjonktürün etkisiyle yaklaşık %85 oranında çevirdi. Bu aylardan sonra bu sorun azalır, fakat diyelim ki böyle devam etti.
Döviz cinsi fonlama açığı 3.2 milyar dolar olur... Tedasüfe bakın ki, şu anda Özel bankaların toplam artı döviz pozisyonu 3.1 milyar dolar. Yani rahatlıkla kendi likiditelerinden karşılayabilirler. Merkez Bankasına yük olmaz..
Reel sektör toplam gelen borç servisi ise 12 mia dolar.Elimde detay yok.. Bunun bir kısmı çevrilecek olabilir.. Tahminen önemli bir kısmı kurumların mevduatında hazır bekliyordur. Şu anda Tüzel kişiliklerin bankalarda 80 milyar dolar civarında mevduatı olduğunu unutmayalım
Bu kalemden rezervlere gelecek baskı Merkez bankasını sıkıntıya sokacak tutarda olmaz.

Dış borcun önemli bir kısmı dış ticaretten gelir. Dış ticaret derken ihracat da büyük pay alır. Kredi alınır, üretilir, ihracat yapılır, döviz ülkeye gelir, borç kapanır, kredi tekrar açılır, bu şekilde gider. İhracat kısmı, dış borç görünür, fakat TCMB rezervlerine negatif değil, tam tersi olumlu katkı yapar.. İthalat tarafında belirli bir döviz talebi olur, bilhassa enerji tarafında.. Fakat bu Merkez Bankasının çeviremeyeceği ölçülerde değildir.

Peki, Merkez bankasının rezervlerini eriten asıl etken nedir?

Bir süredir yabancıların varlık satışı döviz rezervlerinde negatif etki yarattı fakat, o tarafta da çıkacak fazla bir sıcak para kalmadı, dip seviyelere gelindi.
Asıl etki, dün yaşanan şekilde çalışan spekülatif ataklar ve dış borç/rezerv konularında manipüle edilen yerlilerin alıma devam etmesi, daha da önemlisi satışa geçmemesinden geliyor. Satış tarafı sığlaştıkça, Doları yükseltmek de kolaylaşıyor.
Yastık altı, yurtdışına fon transferi de teşvik ediliyor. Bu kitleyi ne kadar canlı tutarsanız, TL'nin aşağı trendini de o kadar korursunuz.

Dolar 12TL olacak, Merkez Bankası rezervleri eksi yaygaraları da bu yüzden..
Sonuç olarak, Merkez Bankasının şu düşmüş rezervleri dahi, yükümlülükleri karşılamaya yeterli. Önemli olan spekülatif, TL'den Dövize geçişler..

Not: Dış borç ödemelerinde en yüksek ay Mayıs..Haziran'dan sonra 3 ay oldukça düşük seviyelerde.. Anlamı, yılın zor kısmı geçiyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuyumcular ellerindeki stoku 'annelere' ayırdı
09 Mayıs 2020 17:21		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
08 Mayıs 2020 18:41
Borsa, günü düşüşle tamamladı
08 Mayıs 2020 18:36		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
08 Mayıs 2020 17:20
Dövizde gün sonu fiyatları
08 Mayıs 2020 17:19		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
08 Mayıs 2020 13:33
Çeyrek altın ne kadar?
08 Mayıs 2020 13:06		 Rekor sonrası gram altın 392 lira seviyelerinde
08 Mayıs 2020 11:08
Nisanda en fazla reel getiri külçe altında oldu
08 Mayıs 2020 10:33		 Borsa, güne yükselişle başladı
08 Mayıs 2020 10:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:07 - 180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?00:46 - Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı00:11 - Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi00:05 - Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar00:01 - 10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - İtfaiye merdiveni devrildi: İki itfaiye eri hayatını kaybetti23:51 - İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor23:41 - Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor23:30 - Bakan Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı23:23 - Dördüz bebekleri olan çift hem mutlu hem dertli
23:17 - Ankara'da Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe23:11 - 50 günlük hasret 4 saatliğine de olsa bitecek23:06 - Vaka sayısı bayramdan sonra 100'ün altına inebilir23:00 - Koronavirüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi22:51 - Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı22:46 - Kuşlar tampona yuva yaptı, 15 gündür arabasına binemiyor22:40 - Zabıt katibi Ömer'den 10 aydır haber alınamıyor22:37 - Karantinadan kaçan adam, polise 'kafama sıkın' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üç hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur 1
ankaragücü 2
benzine yine zam yapılması 2
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 4
eba 2
trabzon'da yapılan muhteşem köprü 1
deniz 1
Kendini öven kişi 1
bahar rüzgarı 2
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 1
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam