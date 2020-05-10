1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Aydın Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirdi. Normalleşme süreci boyunca kent meydanı, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.
 10 Mayıs 2020 00:46
Yazdır
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Aydın Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirdi. Normalleşme süreci boyunca kent meydanı, cadde ve sokaklarda maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.

Aydın Valiliği'nden yasakla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği normalleşme süreci boyunca ilimiz Kent Meydanı, cadde ve sokaklarında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken maske takması zorunludur. Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı
09 Mayıs 2020 22:51		 Van'daki 'taziye' vakalarında sayı 75'e yükseldi
09 Mayıs 2020 20:58
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
09 Mayıs 2020 18:58		 İBB, Pazartesi günü için toplu ulaşım konusunda uyardı
09 Mayıs 2020 18:03
Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
09 Mayıs 2020 17:41		 Sağlıkçılar, işe gitmek için dakikalarca otobüs bekliyor
09 Mayıs 2020 15:27
Sağlıkçıyım dedi, bekçiye kızarak maskeyi yırtıp yere attı
08 Mayıs 2020 22:26		 İlk araştırma tamamlandı, evdeki gizem çözülemedi
08 Mayıs 2020 22:11
Kısa yoldan Beylikdüzü'ne gidecekti, çalılıkta mahsur kaldı
08 Mayıs 2020 22:05		 Yaşlı hasta bakım merkezi çalışanlarına test şartı
08 Mayıs 2020 21:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:07 - 180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?00:46 - Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı00:11 - Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi00:05 - Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar00:01 - 10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - İtfaiye merdiveni devrildi: İki itfaiye eri hayatını kaybetti23:51 - İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor23:41 - Özonay: 'Net rezervler ekside' diyenler döviz talebini tetikliyor23:30 - Bakan Koca'dan 'sosyal mesafeli bank' paylaşımı23:23 - Dördüz bebekleri olan çift hem mutlu hem dertli
23:17 - Ankara'da Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe23:11 - 50 günlük hasret 4 saatliğine de olsa bitecek23:06 - Vaka sayısı bayramdan sonra 100'ün altına inebilir23:00 - Koronavirüs tedavisi için yerli ilacın satışına izin verildi22:51 - Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı22:46 - Kuşlar tampona yuva yaptı, 15 gündür arabasına binemiyor22:40 - Zabıt katibi Ömer'den 10 aydır haber alınamıyor22:37 - Karantinadan kaçan adam, polise 'kafama sıkın' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fethiye ölüdeniz'e sondaj izni verilmesi 1
puhahahaha 2
bayan 2
yarım 5
ateş almak 3
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 5
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 2
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2
eba 2
aşı vurulmaya gerek yok 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam