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İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kalırken su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan devam ediyor.
 09 Mayıs 2020 23:51
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İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kalırken su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve çalışmaya devam edenlerin başında içme suyu bayisi çalışanları ve fırıncılar geliyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda evlere su servisi yapan su dağıtıcıları, dezenfekte edilmiş araçlara konulan damacanaları, eldiven ve maske takarak, sosyal mesafe kuralına da uyarak evlere ulaştırıyor.

Fatih'te hizmet veren içme suyu dağıtım bayisi yetkilisi Oğuz Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uyarak su dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Oğuz Erdoğan, şöyle konuştu:

"Su servislerinde sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Her gün suların konulduğu arabanın içini dezenfekte ediyoruz. Damacanaların da dışını dezenfekte ederek araçlara yerleştiriyoruz. Suyu güneş görmeyen serin yerlerde muhafaza ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında da görevimizin başında olup vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugünlerde trafik olmadığı için vatandaşlarımıza daha kolay ve hızlı hizmet verebiliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önde geliyor."

Su dağıtım bayisinde çalışan Yakup Eyvaz da her gün dezenfekte işlemlerini yaptıklarını, maskesiz ve eldivensiz dağıtıma çıkmadıklarını vurgulayarak, araçlarında mutlaka kolonya ve yedek maskeler bulundurduklarını ifade etti.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kalırken, ekmek ve pide üretimi yapan fırınların çalışanları görevlerini sürdürdü. Fırın çalışanları servis araçlarına koydukları ekmek ve ramazan pidelerini sokak aralarında dolaşarak vatandaşlara ulaştırdı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Vatandaşa pide ve ekmek götürülüyor

Tarihi Haliç Fırını çalışanı Aziz Demir de toplu ekmek dağıtımı yaptıkları lokanta ve otel gibi yerlerin kapalı olması nedeniyle ekmek üretiminin azaldığını söyledi.

Demir, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde saat 15.00'ten sonra araçlarıyla mahalleyi dolaşarak talep eden vatandaşlara pide ve ekmek ulaştırdıklarını dile getirdi.

Bu sırada mutlaka maske ve eldiven taktıklarını ve hijyen kurallarına uyduklarını aktaran Demir, "Bugün yaklaşık 500 ekmek ve 800 pideyi mahallelerde arabamızla gezerek dağıtacağız. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ise balkondan sarkıttıkları sepetlere ekmeklerini koyarak satış yapıyoruz. Sokağa çıkma yasağında da görevimizin başındayız ve vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı
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