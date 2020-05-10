10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|10 Mayıs 2020 00:01
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/15.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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