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10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
 10 Mayıs 2020 00:01
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10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi TBM Tünellerinin Tamamlanması Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Anadolu Ajansı
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