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Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi

Nusaybin Kaymakamlığı 6-7 yaşındaki çocukları dağıtmak için hava bir el ateş eden polis memurunun açığa alındığını belirtti.
 10 Mayıs 2020 00:11
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Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi

Bugün Mardin Nusaybin'de yaşanan olayda bir polis memurunun, havaya ateş açarak, 6-7 yaşındaki çocukları kovaladığına dair görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı.

Nusaybin Kaymakamlığı bir açıklama yaparak, olaya karışan polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldığını belirtti.

İşte Nusaybin Kaymakamlığının açıklaması:

24 Nisan 2020 Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında, Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesinde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır. Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak;

Söz konusu Polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Memurlar.Net
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