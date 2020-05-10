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180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?

Koronavirüs döneminde evde kalmayla birlikte elektrik faturaları da arttı. İşte faturayı en çok artıran kalemler
 10 Mayıs 2020 01:07
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180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?

Koronavirüs dönemiyle birlikte hepimiz eve kapandık. Okullar tatil edildi, kamuda esnek çalışma dönemine geçildi.

Peki faturalar neden yükseldi. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan bu soruyu CK Enerji yetkililerine sordu.

İşte koronayla birlikte evdeki yeni alışkanlıklarımızın faturalara lira lira yansıması...

Haftada bir kez evde, fırında, yaptığınız lahmacun aylık faturanıza toplamda 10.65 TL,
Haftada bir kez ekmek yapmak aylık faturanıza toplamda 5.33 TL,
Haftada bir kez ramazan pidesi yapmak aylık faturanıza toplamda 4.76 TL,
Her gün bulaşık makinesi çalıştırmak aylık faturanıza toplamda 21.91 TL,
Günde yarım saat kettle çalıştırmak aylık faturanıza toplamda 21.88 TL,
Günde 8 saat dizüstü bilgisayar kullanımı aylık faturanıza toplamda 14.33 TL,
Günde 4 saat playstation aylık faturanıza toplamda 12.7 TL,
Eğer oyun konsolunu hiç kapatmazsanız aylık faturanıza toplamda 17.1 TL olarak yansıyor.

Örneğin tüketici haftalık fırın kullanım sayısını üçe çıkardığında bu rakam 10,65'ten 31,96 TL'ye, dörde çıkardığında ise 42,61 TL'ye ulaşıyor. Yani elektrik faturası içinde bir fırının payı, 10,65'TL iken bir ayda 40 TL'leri aşabiliyor.

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Habertürk
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