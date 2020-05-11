Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti

BİLİM KURULU ÜYESİ, EN İYİ VE EN KÖTÜ SENARYOYU PAYLAŞTI Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını için en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı. En iyi salgın senaryosunu "Yaz gelince bitecek" diyerek açıklayan Tevfik Özlü, en kötü senaryo için "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" dedi.