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Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2011'de ev toplantılarına katılan, 2006'da Maltepe Dershanesine giden, 2009 yılında Zaman gazetesine abone olan personelini 2018 yılında idari kararla ihraç etmişti. İdare mahkemesi, söz konusu tespitlerin FETÖ'yle ilişkili olduğunu ortaya koyamayacağına dikkat çekerek işlemi iptal etti, bölge idare mahkemesi de kararı onadı
 11 Mayıs 2020 11:30
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Üniversite, 2011'deki ev toplantısına katıldığı için, memuru, idari kararla ihraç etmişti

31/7/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7145 sayılı Kanunla, kamu kurumlarına 3 yıl süreyle, FETÖ'yle ilişkili personelini ihraç etme yetkisi tanınmıştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi de bu yetkiye dayanarak, 2011'de ev toplantılarına katılan, 2006'da Maltepe Dershanesine giden, 2009 yılında Zaman gazetesine abone olan personelini 2018 yılında idari kararla ihraç etmişti.

Mahkeme heyeti, Bank Asya'daki para hareketlerinde şüpheli bir durum olmadığının bilirkişi raporuyla ortaya konulduğunu, ihraç edilen personelin sosyal medya hesaplarından terör örgütü faaliyetlerini eleştiren çok sayıda paylaşımda bulunduğu, idarenin lehe olan düzenlemeleri hiç dikkate almaksızın, 17-25 Aralık sürecinin çok öncesinde gerçekleşen ve bağlılık ve devamlılık arz ettiği hususları ortaya konulamayan bir takım verilerle tesis ettiği işlemde hukuka uyarlık olmadığına karar vermiştir. Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Memurlar.Net - Özel

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