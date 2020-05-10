Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler

Türkiye'de Kovid-19 vaka ve iyileşme sayısında düşüş trendi devam ederken ülke, yeni normal döneme hazırlanıyor. Bu kapsamda karşımıza çıkan yeni kurallarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ulaşımdan konaklamaya, taksilerden AVM'lere dek pek çok konuda hayatımıza girecek önlemlerden bazıları şöyle:

PASAPORT GÖREVLİSİNE CAM KABİN: Havaalanlarında pasaport kontrol memurlarının cam kabinlerinde düzenleme yapılacak. Yolcu ile memurun korunmasız yüz yüze gelmesi engellenecek.

SEYAHAT PLANI İLE OTEL GİRİŞİ: Otellerde, müşteri gelir gelmez isim-soy isim, adres, iletişim ve pasaport bilgilerinin yanısıra son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ile konaklama sonrası ülke içerisindeki seyahat planı sorulacak. Kayıtlar muhafaza edilecek.

BİR ELDİVEN BİR ODA İÇİN: Oda temizliği yapacaklar muhakkak eldiven kullanacak. Aynı eldivenle başka bir oda kesinlikle temizlenmeyecek. Tekstil ürünleri katlanarak bohça şeklinde kaldırılacak. Çırpma ve silkeleme yapılmayacak.

PELÜŞ HAYVAN YASAĞI: Sauna, masaj ve spor salonları ile çocuk kulüpleri mümkün olduğunca kullanıma açılmayacak. Kullanımı durumunda ise sınırlı sayıda rezervasyon alınacak. Çocuk kulüplerinde temizlemesi zor pelüş hayvanlar ve top havuzu olmayacak.

AÇIK BÜFEYE SON: Restoran ve kafelerde masalar arasında mesafe en az 1 metre. Çalışanlar maske, eldiven ve siperlik kullanacak. Açık büfe uygulaması yasak.

AİLE FOTOĞRAFI YOK: Toplantı ve konferansların bitiminde tokalaşma ve toplu fotoğraf çekimine izin yok. Ziyaretçilerin cep numarası, e-posta adresleri ve kaldıkları adres kayıt altına alınacak ve bu bilgiler en az 1 ay saklanacak.

MEVSİMLİK İŞÇİLERE ALIŞVERİŞ TEMSİLCİSİ: Mevsimlik tarım işçilerinin seyahatlerine başlamadan Kovid-19 ile uyumlu semptomları var mı yok mu bakılacak. Sık sık ateş ölçümleri yapılacak. Eğer ateş gibi semptomlar varsa seyahatlerine izin verilmeyecek. İşçilerin maskeleri işverenler tarafından sağlanacak. İşçilerin günlük ihtiyaçları ve alışverişleri aralarından seçilecek bir temsilci tarafından yapılacak.

10 KİŞİYE BİR MUSLUK: İşçilerin çadırlarda konaklaması yapılırsa çadırlar arasında en az 2 metre mesafe olacak. Tuvalet kabinleri, 10 kişiye 1 tuvalet olacak şekilde planlanacak. Bu kabinler çadırların en az 30 metre uzağında olacak. El yıkama alanları ise 10 kişiye bir musluk olacak şekilde ayarlanacak. Duşlar ise 30 kişiye 1 olacak şekilde kurulacak.

TAKSİLERE SIK TEMİZLİK: Ticari taksi şoförleri hijyene azami özen gösterecek. Araçta tıbbi maske kullanacak. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilecek. Taksinin genel iç temizliği günde en az 6 saatte bir olmak üzere su ve deterjan ile yapılacak.

AVM'LERDE 3 SAAT UYARISI: AVM'lerde olabildiğince olabildiğince fazla sayıda giriş kapıları açılacak. Kişi sayısı 10 metreye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Müşteriler anonslarla sık sık koronavirüs konusunda bilgilendirilecek. Anonslarda AVM ziyaretlerinin 3 saatten uzun olmaması uyarısında bulunulacak. Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.

ASANSÖRE KISITLAMA: AVM'lerde konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler, promosyon uygulamaları, oto yıkama hizmeti, tekerlekli sandalye ve mama sandalyesi kullanımı, sigara içme alanı olmayacak. Asansör kullanımı sınırlandırılacak. Kişilerin asansör içinde duracakları yerler işaretlerle belirlenecek. Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu sistemi olacak. Sıvı sabunlar fotoselli olacak.

KABİNLERDE EN FAZLA 10 DAKİKA: AVM içindeki dükkanlara 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Deneme kabinlerinde 10 dakikadan fazla zaman geçirilmesine müsaade edilmeyecek. İkiden fazla kabin varsa, birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılacak.

UÇAK VE TRENE BOŞ KOLTUK: Tren ve uçakla seyahatlerde aracın gidiş yönüne göre son sıradaki koltuklar boş bırakılacak. Bu koltuklara seyahat sırasında olası bir semptomu çıkanlar oturtulacak.

Fazlı Şahan