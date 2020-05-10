Beyaz Saray virüsle sarıldı... İki üye daha kendini karantinaya aldı
|10 Mayıs 2020 08:16
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Beyaz Saray'daki bazı danışman ve çalışanlarda virüse rastlanmasının ardından, bu kişiler ile son zamanda temasa geçen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyelerinden karantina kararları gelmeye devam ediyor.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn'ın ardından, CDC Direktörü Robert Redfield da kendini 2 haftalık karantinaya alacağını duyurdu.
CDC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Redfield'in hastalık belirtisi göstermediğinin ancak önlem amaçlı gelecek 14 gün boyunca uzaktan çalışacağının altı çizildi.
Ayrıca, görev gücünde yer alan deneyimli isimlerden Fauci de 2 hafta boyunca uzaktan çalışma kararı aldı.
Fauci, virüs riskinin düşük olduğunu ve dün yaptırdığı testin negatif çıktığını bildirdi.
Ayrıca, Hahn ve Redfield'in gelecek hafta Senatoda yapılacak koronavirüs oturumuna uzaktan katılacağı duyuruldu.
- Virüs Beyaz Saray'da
ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, dün de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.
Ayrıca dün, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.
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