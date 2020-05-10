1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyaz Saray virüsle sarıldı... İki üye daha kendini karantinaya aldı

Beyaz Saray bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.
 10 Mayıs 2020 08:16
Yazdır
Beyaz Saray virüsle sarıldı... İki üye daha kendini karantinaya aldı

Beyaz Saray'daki bazı danışman ve çalışanlarda virüse rastlanmasının ardından, bu kişiler ile son zamanda temasa geçen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyelerinden karantina kararları gelmeye devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn'ın ardından, CDC Direktörü Robert Redfield da kendini 2 haftalık karantinaya alacağını duyurdu.

CDC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Redfield'in hastalık belirtisi göstermediğinin ancak önlem amaçlı gelecek 14 gün boyunca uzaktan çalışacağının altı çizildi.

Ayrıca, görev gücünde yer alan deneyimli isimlerden Fauci de 2 hafta boyunca uzaktan çalışma kararı aldı.

Fauci, virüs riskinin düşük olduğunu ve dün yaptırdığı testin negatif çıktığını bildirdi.

Ayrıca, Hahn ve Redfield'in gelecek hafta Senatoda yapılacak koronavirüs oturumuna uzaktan katılacağı duyuruldu.

- Virüs Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, dün de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

Ayrıca dün, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde koronavirüsten en çok ölüm olan ülkeler
10 Mayıs 2020 06:21		 Sağlıkçılar için hazırlanan 80 bin koruyucu ekipmanı çalındı
09 Mayıs 2020 16:06
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti.
09 Mayıs 2020 14:38		 Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 14 bini geçti
09 Mayıs 2020 10:51
Almanya'da Diyanet camisine taşlı saldırı
09 Mayıs 2020 10:40		 Dünya'da koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
08 Mayıs 2020 22:21
ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi
08 Mayıs 2020 17:35		 Trump her gün koronavirüs testi yaptıracak
07 Mayıs 2020 23:30
Everest Dağı'nın yüksekliğini yeniden ölçecekler
07 Mayıs 2020 20:41		 İngiltere: 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti
07 Mayıs 2020 20:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:27 - AK Partili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması09:23 - Mayısta lapa lapa kar yağdı09:21 - Normalleşme planı hazır: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?09:15 - Onlar çocuklarına sarılamıyor09:10 - Önce test sonra uçuş08:56 - Meteorolojiden 3 ile kar yağışı uyarısı-Haritalı08:40 - Vatandaş isyanda İGDAŞ ise suskun08:31 - Türk tipi tedaviyle destan yazdık08:16 - Beyaz Saray virüsle sarıldı... İki üye daha kendini karantinaya aldı08:01 - Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
07:43 - Türkiye, üretimde yıldız ülke olacak07:30 - Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler07:25 - AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!07:11 - Yasakta taksi niye yasak?06:56 - Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar06:51 - Yüzbinlerce sözleşmeli personel 42 yıllık bir mevzuatla yönetilemez06:36 - Meteorolojiden 6 ildeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı06:21 - Dünya genelinde koronavirüsten en çok ölüm olan ülkeler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Yüzbinlerce sözleşmeli personel 42 yıllık bir mevzuatla yönetilemez
Normalleşme planı hazır: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurumda sürekli birim değiştirilmesi 4
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 4
watsapp sohbetini arşivlemek 4
deniz 1
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 1
fenerbahçe idari personelinde corona virüs çıkması 1
yarım 5
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 5
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 2
biz sizi arayacağız 3
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam