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Vatandaş isyanda İGDAŞ ise suskun

İGDAŞ'ın usule aykırı olarak kestiği yüksek doğalgaz faturalarına sosyal medyadan tepki yağıyor. Ancak İGDAŞ hiçbir şey olmamış gibi herhangi bir açıklama dahi yapmıyor
 10 Mayıs 2020 08:40
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Vatandaş isyanda İGDAŞ ise suskun

İGDAŞ'ta yaşanan vurgunun ardından 34 yıllık kurumun itibarı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından yerle bir edildi. Yüksek gelen faturalar nedeniyle İstanbullular'ın şikayetlerini İGDAŞ görmezden gelince Enerji Piyasası Düzenleme Kurum devreye girdi.

EPDK yaptığı inceleme ile usulsüzlüğü tespit etti ve İGDAŞ'tan faturların iptal edilmesini, vatandaşların da faturaları ödememesini istedi. Ancak otomatik ödeme talimatı nedeniyle yatırılan faturalar ve itirazlara rağmen İGDAŞ ilk günden beri hiçbir adım atmayıp açıklama yapma gereği dahi duymadı.

İşte vatandaşların tepkileri:

Sibel: Her ay 70- 80 TL gelen doğalgaz faturası bu ay 173 TL gelmiş. Düzenli ödememe rağmen gecikme bedeli 1.03 TL. Her vatandaştan 1 TL alırlarsa kaç bin yapıyor siz düşünün. Birlikte olmamız gereken günde gelen faturalara bakın. Biz böyle mi Müslümanız? Böyle mi birbirimize sahip çıkıyoruz? Şinasi: Aralık, ocak, şubat ve martta gelmeyen fatura tutarı geldi bu zamanda olacak işmi.
Pınar: Doğalgazı yani ısıtma olarak toplasanız 3 günü geçmemiştir sadece pişirme ve sıcak su kullandım. Gelen fatura 244 TL. Ocak'ta bile bu kadar gelmedi. İnsanları bu dönemde yardımcı olmak yerine 3 misli 4 misli fatura gönderiyorlar. Hakkımı helal etmiyorum.
Melek: Normalde bu ay daha az kullanmama rağmen faturam 168 TL gelmiştir. 8 Mayıs'ta gelen doğalgaz faturam 41 gün üzerinden değerlendirilmiştir. Ödemesini de yapmış bulunmaktayım daha sonradan farkına vardım.
Hülya: Son iki aydır ve 284 TL olan doğalgaz faturası 630 TL olarak geldi iki kişiyiz ve devamlı yakmadık. Faturanın düzeltilmesini talep ediyorum akşamları birkaç saat yaktım son iki aydır gelen faturalardan belli zaten.
M. Nafi Ketenci: Bu güne kadar bu miktarda doğalgaz faturası ödemedim. 277 TL gelmesi fatura değil soygundur.
Ahmet: Kapalı kombiye 647 TL fatura nedir? Kış ayında hiç kapatmadığımda 591 TL gelmişti.
Mevlüt Karanfil: Doğalgaz faturaları ne olacak kış ayında bile 900 TL gelmeyen doğalgaz faturası nisan ayında nasıl olurda gelir? Sizin herkesi kucaklama şekli böyle mi?
Reyhan: Doğalgaz faturası iki aylık gibi.. İGDAŞ nasıl gol attın ama gururlan aslan parçası.

915 TL FATURA GELDİ

VATANDAŞLAR tepkilerini İBB Sözcüsü Murat Ongun'a Twitter hesabını etiketleyerek gösterdi:

Engin Akyüz: Bana 915 TL fatura geldi. 120 metrekare daire.
Necmettin Asma: Allah belanızı versin. Haram olsun. 620 lira fatura mı olur?
Cemile Çelikel: Bizim hayali gaz faturalarını ne yapmayı düşünüyordunuz? Kullanmadığımız gazın faturasını bize ödetmeniz ne kadar insani. Ocakta 400 küsür gelen faturam, Nisan'da 15 günden az yaktığım halde nasıl 420 gelir?
Bülent Keskin: Ocak en yüksek ödediğimiz ay olması gerekir ama 14 Mayıs son ödemesi olan faturam önceki 4 aydan daha da yüksek geldi. Yasemin Işık: 15 Mart'tan beri İstanbul dışındayım. Hiç kullanmadığım halde bu zor zamanda fatura ödemek istemiyorum."
İbrahim Doğan: 465 TL fatura mı olur? Kar kış sanki. Ya ayıp ya..
Yeşim: 32 günlük fatura 700 TL eski borç yok.
Joker: Kışın ortasındaki fatura tutarımız nisandaki faturadan yüzde 30 az. Fatura gün sayısı 36? İGDAŞ faturasını çözmek için yeniden matematik dersi mi alalım?

BARIŞ SAVAŞ- KENAN KIRAN
Sabah
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