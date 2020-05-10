Önce test sonra uçuş

Türkiye'de yavaş yavaş başlayan normalleşme adımları çerçevesinde havalimanları ve havayolu şirketleri de hazırlıklarını hızlandırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle duran hava yolu şirketleri ay sonuna doğru yeniden uçuşlara başlayacak. Önce iç daha sonra da dış hatlarda uçuşların kademeli olarak başlatılması planlanıyor. Uçuşlar öncesinde havalimanları da yolcuların sağlığını korumak için her türlü önlemi alıyor. Sağlık Bakanlığı'yla uçuş öncesinde yolcular için hızlı tanı kitlerinin kullanılması konusunda görüşmeler yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sıcak bakması durumunda gelen ve giden yolcuya hızlı test yapılacak. Özellikle turizmin yoğun olduğu şehirlere yapılan uçuşlarda, hızlı testle yolcuların güvenli şekilde uçurulması sağlanacak.

BAKANLIK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, seyahat eden yolculara koronavirüs testi yapılabilmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Samsunlu, salgının başlangıcından beri Türkiye'ye gelen yolcuların iletişim ve adreslerinin alındığını da kaydetti. 28 Mayıs'ta kapılarını açmaya hazırlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral da uçuş öncesi hızlı tanı kitlerinin kullanılmasının söz konusu olabileceğini belirtti. Bu durumunda hem yurtdışından gelen turistlerin virüs taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, hem de iç hat yolcularının olası bir bulaş riski ortadan kalkacak.

PLANLAR HAZIR

Hava yolu şirketleri de uçuş planlarını hazırlamaya başladı. İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Plan taslağına göre, haziranda tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziranda 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak. İlk aşamada Kanada, Kazakistan, Afganistan, Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Berlin, Düsseldorf, Münih, Avusturya, Hollanda, Belçika, Beyaz Rusya, Gürcistan, Lübnan, Kuveyt ve İsrail seferleri yapılacak. Pegasus da yurt içi seferlerinin başlama tarihini 28 Mayıs olarak güncelledi. Yurtdışı seferleri ise sistem üzerinde 1 Haziran olarak gözüküyor.

HAVALİMANLARI NE TEDBİR ALIYOR?

TERMİNALE MASKESİZ GİRİLEMEYECEK

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen kurallara göre, terminal binası içine maskesiz hiçbir yolcu alınmayacak. Yolcu yakınları terminale giriş yapamayacak. Uçağa sadece bebek bakım malzemeleri, laptop ve kadın el çantaları alınabilecek. Alkol oranı yüksek olan kolonya, dezenfektan gibi sıvıların 100 ml. altında olması kaydıyla uçağa alınmasına izin verilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI

-Yolculara hizmet verecek personel maske ve siperlik kullanacak.

-Yolcular terminale maske takmadan giremeyecek, yanlarında eldiven bulundurmaları istenecek.

-Terminal içinde yolcu hareketinin bulunduğu her nokta sosyal mesafe ayrımına uygun şekilde düzenlendi.

-Yolcuların geçiş yapacağı pasaport ve transfer alanlarında vücut ısıları termal kamerayla ölçülecek.

-Havalimanına dezenfektanlı paspaslar konuluyor. Dezenfektan sıvı ile ayakların altındaki virüsler engellenecek.

-Yeme-içme alanlarında ürünler paketlerde satılacak.

- Temassız ödeme sistemleri hayata geçirilecek.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

-Güvenlik taraması öncesi yolcu sıraları kontrol edilerek, sosyal mesafeler belirlenecek.

-Sensörlü kameralarla alandaki yolcu sayıları sürekli olarak kontrol edilecek.

-Kişi sayısı belirlenenin üstüne çıkarsa güvenlik personeli uyarılacak. Sosyal mesafenin korunması için önlem alacak.

-Tesis havalandırması, temizlik kontrolleri, ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılacak.

-Yolcuların ve personelin kullanımındaki tüm temas noktalarında el dezenfektanları konulacak.

-Terminale gelen yolcu veya personelin giriş kapılarında termal kameralar ile ateş ölçümleri yapılacak.

CEVDET ÖZDEMİR