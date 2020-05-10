1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 3 ile kar yağışı uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
 10 Mayıs 2020 08:56
Yazdır
Meteorolojiden 3 ile kar yağışı uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trabzon, Rize Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Onlar çocuklarına sarılamıyor
10 Mayıs 2020 09:15		 Vatandaş isyanda İGDAŞ ise suskun
10 Mayıs 2020 08:40
Türkiye, üretimde yıldız ülke olacak
10 Mayıs 2020 07:43		 Yasakta taksi niye yasak?
10 Mayıs 2020 07:11
Meteorolojiden 6 ildeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı
10 Mayıs 2020 06:36		 180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
10 Mayıs 2020 01:07
Dördüz bebekleri olan çift hem mutlu hem dertli
09 Mayıs 2020 23:23		 50 günlük hasret 4 saatliğine de olsa bitecek
09 Mayıs 2020 23:11
Vaka sayısı bayramdan sonra 100'ün altına inebilir
09 Mayıs 2020 23:06		 Kuşlar tampona yuva yaptı, 15 gündür arabasına binemiyor
09 Mayıs 2020 22:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:27 - AK Partili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması09:23 - Mayısta lapa lapa kar yağdı09:21 - Normalleşme planı hazır: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?09:15 - Onlar çocuklarına sarılamıyor09:10 - Önce test sonra uçuş08:56 - Meteorolojiden 3 ile kar yağışı uyarısı-Haritalı08:40 - Vatandaş isyanda İGDAŞ ise suskun08:31 - Türk tipi tedaviyle destan yazdık08:16 - Beyaz Saray virüsle sarıldı... İki üye daha kendini karantinaya aldı08:01 - Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
07:43 - Türkiye, üretimde yıldız ülke olacak07:30 - Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler07:25 - AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!07:11 - Yasakta taksi niye yasak?06:56 - Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar06:51 - Yüzbinlerce sözleşmeli personel 42 yıllık bir mevzuatla yönetilemez06:36 - Meteorolojiden 6 ildeki çiftçilere 'zirai don' uyarısı06:21 - Dünya genelinde koronavirüsten en çok ölüm olan ülkeler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
10 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Yüzbinlerce sözleşmeli personel 42 yıllık bir mevzuatla yönetilemez
Normalleşme planı hazır: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşı vurulmaya gerek yok 2
ramazanda yemek tarifleri 1
çıkıp gelmek 2
fitre fidye zekat 2
hamur işi 4
bayan 2
konuşması en güzel dil 5
gazete 2
benzine yine zam yapılması 2
trabzon'da yapılan muhteşem köprü 1
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam