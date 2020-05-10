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Normalleşme planı hazır: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Hükümetin hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planında detaylar belli oldu.
 10 Mayıs 2020 09:21
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Normalleşme planı hazır: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Hürriyet'ten Gizem KARAKIŞ ile Meltem Özgenç'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.

Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.

30 GÜN VAKASIZLIK ŞARTI

Restoran, kafe ve pastanelerin haziran ayının ortasında açılması planlanırken, ilk etapta saat sınırlaması getirileceği belirtiliyor.

Plana göre, önce mesai saatleri ile sınırlı olmak üzere ve katı fiziki mesafe koşullarıyla bu iş yerlerinin açılması öngörülüyor.

1 Eylül'de başlaması planlanan 3. normalleşme döneminde ise restoran ve kafelerdeki mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak saat sınırlamasının kalkması planlanıyor.

Bunun için de 30 gün yeni vaka görülmemesinin gerektiği belirtiliyor. Konserler, kültür merkezleri, gösteri merkezleri ile birlikte ağustos ayına kadar lunapark gibi alanlarında açılabilmesi gündemde.

TELAFİ EĞİTİMİ AĞUSTOSTA

Telafi eğitimleri de vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Öğrencilerin iyi bir yaz geçirmesi hedefleniyor.

Telafi eğitimlerinin ağustos sonunda yapılması ve eylül ayında yeni eğitim-öğretim dönemine geçilmesi planlanıyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak bakanlar kurulu toplantısında öncelikle toplumun genelini ilgilendiren konular değerlendirilerek kararlar alınacak.

Bilim kurulunun tavsiyelerine göre normalleşme için belirlenen bu tarihlerin 15 gün öne ya da sonraya çekilebileceği değerlendiriliyor.

AVM'YE GİDENE 3 SAAT SINIRI

Uzun süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan alışveriş merkezleri yarın açılıyor. Ancak AVM'ler açılsa da eski şartlar uygulanmayacak.

Sağlık Bakanlığı yeni dönemde AVM'lerde ve AVM'deki işyerlerinde alınacak önlemlerle ilgili bir rehber hazırladı.

Buna göre AVM'de bir kişi 3 saatten fazla kalamayacak. Havalandırma sistemi gece de çalıştırılacak. Vale hizmeti ise verilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı, AVM'ler ve AVM'deki işyerlerinde alınacak önlemlere yönelik rehber hazırladı. Buna göre vale hizmeti olmayacak, AVM'de 3 saatten fazla kalınamayacak.

Havalandırma gece bina kullanımda değilken de sürecek. Yemek katında masa, sandalye olmayacak. Çocuk oyun alanları kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak. İşte AVM'lere yönelik alınacak önlemler:

ULTRAVİYOLE UYGULANMAMALI

- Deneme kabinleri az kullanılacak. Süre 10 dakikayı geçmeyecek. - Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmamalı. Uzmanların bu işlemin sağlığa zararlı olabileceğini ifade ediyor.

- Kozmetik ürünler ve parfümlerin deneme amacıyla kullanımı engellenecek.

TEMAS ENGELLENECEK

- AVM'de ve AVM'deki işyerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve işyeri içinde uyulması gereken kurallar) asılacak.

- AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

- COVID-19 için AVM'lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi (dezenfektan tüneli vb uygulamalar) yapılmayacak.

- Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek.- AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.

YEMEK KATINDA MASA YOK

- AVM'deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

- AVM'den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilecek.

- AVM'ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak.

- Müşteriler anonslarla uyarılacak. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması önerilerine de yer verilecek.

- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.

SİNEMALAR YASAK

- Çocuk ya da diğer yaş gruplarına yönelik oyun alanları, sinemalar, mescitler kullanılmayacak. Bebek arabası kiralanamayacak.

- Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek.

- Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az üç kez temizlenecek.

- Havalandırma sistemi filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılacak. Filtre değişimi sırasında personel N95/FFP2 maske takacak.

- Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülecek.
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