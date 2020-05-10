Mayısta lapa lapa kar yağdı
Ardahan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
|10 Mayıs 2020 09:23
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Ardahan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kent merkezinde gece boyunca yağan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Yoğun kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.
Kar yağışının sulu ve yoğun olması dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de su seviyesi kısmen yükseldi.
Sulu kar, oluşturduğu ağırlıktan dolayı bazı ağaç dalarının kırılmasına neden oldu.
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