Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
|10 Mayıs 2020 09:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da son dakika paylaşımı geldi. Bakan koca paylaşımında, "Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin" dedi.
Koronavirüs salgını ülkemizde gün geçtikçe etkisini yitirmeye devam ederken normalleşme sürecinin de ilk adımları atıldı. Bu kapsamda, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için hafta sonlarında bir gün sokağa çıkma izni getirilmişti.
SAAT 11:00-15:00 ARASI
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 4 saatliğine ara verilecek. Genelgede yer alan bilgilere göre 65 yaş üzeri kişiler bugün saat 11:00-15:00 arasında sokağa çıkabilecek.
BAKAN KOCA PAYLAŞTI: BEKLENEN GÜN GELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerine yer verdi.
Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin! pic.twitter.com/6Lxd72PWpvDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020
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