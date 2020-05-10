1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve cezaevinde koronavirüse yakalanan Kadir Şeker'in (20) ikinci testi negatif çıktı. Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 10 Mayıs 2020 10:12
Yazdır
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etti. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

12 yıl 6 aydan, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlayan Şeker, 28 Nisan günü corona vinüse yakalandığı belirlendi. Test sonucu da pozitif çıkan Şeker, sağlık durumu iyi olduğu için cezaevine karantinaya alındı.

Aynı gün ilk duruşması yapılan Şeker, davaya da cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske takan Şeker, savunmasında tahliyesini talep edip, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtmişti.

Şeker'in ikinci yapılan corona virüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı
10 Mayıs 2020 11:31		 Denizli'de yeraltı termal su kaynaklarında açıklanamayan sıcaklık artışları
10 Mayıs 2020 10:56
Bu köyün tabelasını gören soyunup fotoğraf çektiriyor
10 Mayıs 2020 10:50		 Mayısta lapa lapa kar yağdı
10 Mayıs 2020 09:23
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
10 Mayıs 2020 00:46		 Apartmanların arasında, kaldırım üzerinde gizemli şehit mezarı
09 Mayıs 2020 22:51
Van'daki 'taziye' vakalarında sayı 75'e yükseldi
09 Mayıs 2020 20:58		 Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
09 Mayıs 2020 18:58
İBB, Pazartesi günü için toplu ulaşım konusunda uyardı
09 Mayıs 2020 18:03		 Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
09 Mayıs 2020 17:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:58 - Onlar karantina yurtlarının gizli kahramanları11:53 - Fedakar annesine 'dünya birinciliği'ni hediye etti11:46 - Koronavirüse karşı geliştirilen yerli ilaç 'TR-C 19' ne aşamada?11:42 - İstanbul koronavirüse karşı elde ettiği başarıyla sembol şehir olmaya aday11:38 - 356 AVM yarın kapılarını yeniden hizmete açıyor11:36 - 3 bakanlık devreye girdi, çayda hasat formülü bulundu11:34 - 19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?11:31 - İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı11:21 - Anneleriyle Yerli Zoom üzerinden buluştular11:16 - Vakıflardaki akademisyenler kanundan doğan ücret artışlarını bekliyor!
11:14 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik'ten 'hasta bina sendromu' uyarısı11:10 - MİT mensuplarının ifşa edilmesi soruşturması devam ediyor11:08 - İlk dört ayda en çok bu araçları aldık11:06 - Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran11:03 - Altın güvenli liman olmaya devam etti10:56 - Denizli'de yeraltı termal su kaynaklarında açıklanamayan sıcaklık artışları10:50 - Bu köyün tabelasını gören soyunup fotoğraf çektiriyor10:37 - Sağlık Bakanlığından hastaneye gidemeyen gebeler için uzaktan eğitim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gazete 2
250 milyon maske dağıttık 3
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 4
Küfrederek para kazanacağımı tahmin etmezdim 3
burun altı maske 2
benzine yine zam yapılması 2
zuhal topal'la sofrada 2
aman ne bileyim ben 2
watsapp sohbetini arşivlemek 4
ankaragücü 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam