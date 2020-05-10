Sağlık Bakanlığından hastaneye gidemeyen gebeler için uzaktan eğitim

Sağlık Bakanlığı, hastanelere gidemeyen gebeler için uzaktan gebe eğitimlerine başladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle hastanelere gidemeyen gebeler için uzaktan gebe okulu programı başlattı. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan gebe okulları, gebe adayı ve yakınlarına doğum öncesi, doğuma hazırlık, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Gebelerin yüzde 98 oranında memnun olduğu bu okulların eğitimine katılamayanlar için başlatılan uzaktan eğitim programı, tüm gebelerin eğitimden yararlanmasını sağlayarak normal doğum oranını artırmayı amaçlıyor.

Mevcut gebe okullarında verilen eğitimi standart hale getirecek ve tüm gebelerin bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak uygulama için doktor, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve ebeler kamera karşına geçti. Gebelik fizyolojisi, gebelikte beslenme, gebelik psikolojisi, gebelikte diyabet sorunları gibi başlıklarda 27 video hazırlandı. Ayrıca işitme engelli gebeler için de çekimler işaret diliyle anlatıldı.

Eğitim videolarını takip etmek isteyen gebeler, https://khgm.saglik.gov.tr adresinden bu videolara ulaşabilecek.