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Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır
 10 Mayıs 2020 11:06
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Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Acet'in moderatörlüğünde Başkent Kulis'nde gündeme dair açıklamalar yapıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.

Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.

Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız.

Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz.

Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz. 2. dönem derslerini atlatan öğrenciler diğer yıllarda sorun yaşayabilir.

Şimdi yeniden motive olma zamanı yeniden yükselme zamanı. Yapay zeka temelli akıllı destek sistemi getirdik.
Memurlar.Net
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