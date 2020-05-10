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MİT mensuplarının ifşa edilmesi soruşturması devam ediyor

İddianamede, suphelilerin tespiti amacıyla sorusturmaya devam edilmek uzere sorusturma evrakının ayrıldığı, yeni bir sorusturma numarasıyla soruşturmaya devam edildiği belirtildi
 10 Mayıs 2020 11:10
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MİT mensuplarının ifşa edilmesi soruşturması devam ediyor

Şehit MİT mensubunun kimlik bilgileri ile MİT mensuplarının faaliyetlerinin ifşa edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 sanık hakkındaki iddianamede, olayın kapsam ve niteligi dikkate alınarak "Devletin Guvenligine ve Siyasal Yararlarına Iliskin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Acıklama" ve "Istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifsa etmek" suclarına istiraki bulunan suphelilerin tespiti amacıyla sorusturmaya devam edilmek uzere sorusturma evrakını ayrıldığı, yeni bir sorusturma numarasıyla soruşturmaya devam edildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda, 6'sı tutuklu, 1'i firari 8 şüpheli hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 50 sayfalık iddianamede, MİT'in gorev ve faaliyetleri kapsamında devletin gizli kalması gereken bilgilerini acıklayan, yayınlayan, yayan ve MIT mensuplarını acık kimlik, gorev ve unvanlarıyla ifsa eden suphelilere yonelik sorusturma baslatılmasının ardından, sorusturmayı itibarsızlastırmak amacıyla bircok dezenformasyon faaliyeti gerceklestirildiği ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, şupheli Barıs Pehlivan'ın tutuklu olarak bulundugu Silivri Cezaevi'nde 6 Mart 2020 tarihinde darp edildigine iliskin 7 Mart 2020 tarihinde gercek dısı haberler yapıldığı anlatılan iddianamede, haberler uzerine Silivri ve Bakırkoy Cumhuriyet Bassavcılıkları tarafından gerekli arastırma ve idari sorusturmaların yapıldığı, tum kamera kayıtlarının incelendiği ve haberlerin gercek dısı oldugu anlasılarak Bakırkoy Cumhuriyet Bassavcılıgınca 7 Mart 2020 tarihinde konuyla ilgili basın acıklamasının yapıldığı anımsatıldı.

Bakırkoy Cumhuriyet Bassavcılıgının 7 Mart 2020 ve İstanbul Cumhuriyet Bassavcılıgının 9 Mart 2020 tarihli basın acıklamaları sonrasında Barıs Pehlivan'ın vekilinin 9 Mart 2020 tarihli dilekcesiyle "Muvekkilinin cezaevinde darp edildigine" dair sikayeti uzerine Silivri Cumhuriyet Bassavcılıgınca yurutulen sorusturma sonucu "mustekinin darp edildigine iliskin soyut iddiadan baska herhangi bir delil bulunmadıgı gibi adli hekim raporları, kamera goruntuleri ve tanık beyanlarına gore mustekinin darp edilmediginin sabit oldugu" gerekcesiyle 23 Mart 2020 tarihinde kovusturmaya yer olmadıgına dair karar verildiginin anlasıldığı belirtildi.

Yine aynı sekilde, sanık Murat Ağırel'in 8 Mart 2020 tarihinde tutuklanması talebiyle sevk edildigi Istanbul 5. Sulh Ceza Hakimligince serbest bırakıldıgı seklinde bir kısım yayın organlarında "Murat Ağırel hakkında birbirinden farklı iki karar" baslıgı altında yalan haberlerin yayınlandığı ve sahte olarak duzenlenen sorgu tutanagının sosyal medyada dolasıma sokulduğu vurgulanan iddianamede, soz konusu sahte belgeyi duzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında sahtecilik sucundan ayrıca sorusturma başlatıldığı, konuyla ilgili 9 Mart tarihinde de basın açıklaması yapıldığı hatırlatıldı.

- 8 yıldan 19 yıla kadar ceza isteniyor

İddianamenin not kısmında ise bu sanıklar haricinde yapılan soruşturmanın yanı sıra, MİT mensuplarının ifşa edilmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü ortaya çıktı.

İddianamede, "Olayın kapsam ve niteligi dikkate alınarak 'Devletin Guvenligine ve Siyasal Yararlarına Iliskin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Acıklama' ve 'Istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifsa etmek' suclarına istiraki bulunan suphelilerin tespiti amacıyla sorusturmaya devam edilmek uzere sorusturma evrakı tefrik edilmis olup, Cumhuriyet Bassavcılıgımızın 2020/57732 sorusturma sırasına kayden sorusturmaya devam edilmektedir.' denildi.

İddianamede, tutuklu sanık Aydın Keser, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik ve Murat Ağırel, tutuksuz sanık Eren Ekinci ve firari sanık Erk Acarer hakkında "Devletin Guvenligine ve Siyasal Yararlarına Iliskin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Acıklama" ve "Istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifsa etmek" suçlarından ayrı ayrı 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediyor.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince, 8 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 24 Haziran yapılacak.
Anadolu Ajansı
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