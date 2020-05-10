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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik'ten 'hasta bina sendromu' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, doğal havalandırması olmayan ve hava girmeyen alanların "hasta bina sendromu"na neden olduğunu bildirdi.
 10 Mayıs 2020 11:14
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik'ten 'hasta bina sendromu' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, doğal havalandırması olmayan ve hava girmeyen alanların "hasta bina sendromu"na neden olduğunu bildirdi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle temizliğine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. "Günlerce banyo yapmayan, ellerini yıkamayan kişiler var." diyen Çelik, bu konuda da ölçülü olunmasını önerdi. Ölçüsüz davranıldığında sürekli el yıkama isteği oluşacağını aktaran Çelik, "Bu nedenle insanlar birçok şeye dokunmadan, tiksinme duygusuyla hareket edecekler. Bunlar zamanla obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı hastalığına neden olacak." diye konuştu.

Salgın tedbirleri kapsamında evlerinde kalanlarda "hasta bina sendromu" görülebileceğini de vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Doğal havalandırmanın ne kadar önemli olduğunu ve kapalı alanlarda çok fazla kalmamamız gerektiğini anladık. Hasta bina sendromu var. Sürekli kapalı olan, doğal havalandırması olmayan ve hava girmeyen yerlerde hasta bina sendromu denen tablo ve onun özelliklerini görürsünüz. Burada gerek klimalarla gelen iklimlendirmenin yanlışlığı gerekse oradaki radyasyona maruz kalma bunlar insan sağlığı için son derece zararlı unsurlar."

Çelik, açık alandaki temiz havanın da önemine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra tüm insanlık için söylüyorum, belki bu tür kapalı mekanları yapmaktan çok uzak kalınması gerektiği düşüncesini oluşturmak gerekli. Bina sendromu da bu sayede ortadan kalkacak. Biz hep kapalı mekanlara gidip oralarda günlerimizi saatlerimizi geçiriyoruz. Bu son derece yanlış bir şey, en güzeli doğada olmak. Doğanın o temizliğini ve güzelliğini almak gerekiyor. Bence koronavirüsün en güzel yanı da bunu ortaya çıkartması."

- Havalandırma yetersizliği ve kullanılan yapı malzemeleri önemli

Çelik, hasta bina sendromu hastalığın belirtileri arasında öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma, boğazda burunda tıkanıklık ve kuruluk, bazen ateş, hışıltılı solunum, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kırgınlık, konsantrasyon güçlüğü, bulantı, sinirlilik, ağrılar ve güçsüzlüğün sayılabildiğini dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün, her 100 binadan 10 ile 30'u arasındaki yapının iç hava kirliliği sorunu taşıdığını açıkladığını aktaran Çelik, hastalığın birincil nedenin de iç hava kirliliği olarak gösterildiğini, havalandırma yetersizliği, yapı malzemelerinden sızan maddeler, iç ortamlardaki kimyasalların hava kirliliğinin sebepleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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