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Anneleriyle Yerli Zoom üzerinden buluştular

HAVELSAN, Anneler Günü'nde çalışanlarını, Türkiye'nin dört bir yanındaki anneleriyle yeni video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog ile buluşturdu
 10 Mayıs 2020 11:21
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Anneleriyle Yerli Zoom üzerinden buluştular

Türk savunma sanayisine yazılım tabanlı çözümler sunan HAVELSAN, Anneler Günü'nde, çalışanlarını ve annelerini, yeni geliştirilen yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog üzerinden buluşturdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Anneler Günü'ne özel gerçekleştirilen organizasyonla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aileleri farklı şehirlerde yaşayan ya da aynı şehirde olmasına rağmen uzun süredir ailesiyle görüşemeyen personel, HAVELSAN Diyalog aracılığıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

HAVELSAN personeli, Anneler günü nedeniyle HAVELSAN Diyalog programını aileleriyle ilk kez profesyonel şekilde kullandı.

Çalışanların anneleriyle yaptıkları görüşmeler renkli anlara sahne oldu.

İnsan Kaynakları Uzmanı Damla Beliz Ulusoy Ata, salgın nedeniyle ilk kez bir Anneler Günü'nde annesine sarılıp öpemeyeceğini söyledi.

Ata, Deniz Bakır Ulusoy ile yaptığı görüşme sırasında annesinden gelen "Artık Anneler Günü'mü değil, Anneanneler Günü'mü kutlamanı istiyorum" mesajını anlamayınca annesi "Kızım ben artık torun istiyorum." diye seslendi. Anne-kız arasındaki diyaloglara tanık olanlar kahkahalarını tutamadı.

- "Çok özledim sizi"

Program üzerinden annesiyle görüşen bir diğer isim HAVELSAN Genel Sekreteri Baykal Yaylı oldu.

Trabzon'un Yeşilyurt köyünde yaşayan annesiyle HAVELSAN Diyalog üzerinden görüntülü görüşme yapan Yaylı, annesine "Anneciğim, ben Trabzon'a gelince bana lahana çorbası yapacak mısın" diye sorunca Münire Yaylı'nın oğluna verdiği "Yalan söyleme sen lahana sevmezsin." yanıtı gülüşmelere neden oldu.

Münire Yaylı, çocuklarına duyduğu özlemi, "Ne zaman geleceksiniz, korona bitene kadar ben de bittim yavrularım, çok özledim sizi." sözleriyle ifade etti.

- "Çok güzel bir anneler günü hediyesi oldu"

HAVELSAN Akademi Lideri Duygu Galiba Bahçeci'nin annesi Sevgi Galiba ise salgın günlerindeki çalışmaları dolayısıyla HAVELSAN çalışanlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yerli video konferans programı için çalışanları kutlayan, kendisinin de uzun yıllar eğitim uzmanı olarak çalıştığını belirten Galiba, programın uzaktan eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılacak olması dolayısıyla ayrıca mutlu olduğunu vurguladı. Galiba, "Çok güzel bir Anneler Günü hediyesi oldu. Çalışanların hepsinin annelerinin gününü kutluyorum. Evlatlarıyla gurur duysunlar ve analar ne evlatlar doğuruyormuş görsün millet. Nasıl yazılım programı yapılıyormuş görsünler." dedi.

- "Geldiğinizde daha güzellerini yaparım"

İnsan Kaynakları Uzmanı Salih Sanduvaç'ın annesi Ziynet Sanduvaç, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı ve kendilerine sabır diledi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Ömerhacılı yaşayan annesiyle görüşen HAVELSAN Kurumsal Bilişim Hizmetleri Müdürü Erol Doğan, annesine, "İftarda bugün ne yemek var?" diye sorunca, "Yemekleri saymayayım, sayarsam canınız çeker. Buraya geldiğinizde daha güzellerini yaparım." yanıtını aldı.

Yaklaşık 1 yıldır annesinin yaşadığı memleketi Çanakkale'ye gidemeyen HAVELSAN İnsan Kaynakları Uzmanı Burcu Kesgin ise annesiyle HAVELSAN Diyalog üzerinden yaptığı görüşmede ilk olarak annesinin kronik tansiyon rahatsızlığını sordu ve annesinin durumu hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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