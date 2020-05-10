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3 bakanlık devreye girdi, çayda hasat formülü bulundu

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılacak çay hasadı için yol haritası belirlendi. Büyükşehirlerden memleketlerine dönmek isteyen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması engeline takılan sayıları 100 bini aşkın kişi içerisinde önceki yıllarda çay hasadını kendileri yapan 10 bin dolayında üreticiye karantina uygulamalı memleketlerine giriş izni verilecek, oluşturulacak işçi havuzu ile çay hasadı gerçekleştirilecek.
 10 Mayıs 2020 11:36
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3 bakanlık devreye girdi, çayda hasat formülü bulundu

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat için sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı.

3 BAKANLIK DEVREYE GİRDİ, FORMÜL BULUNDU

İçişleri, Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 4 ilin valilikleri ile ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için yol haritası belirlendi. Çay hasadı için gerçek üreticilere karantina uygulamalı kente giriş izni ve işçi havuzu oluşturulması formüleri üzerinde duruluyor. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki 10 bin dolayında çay üreticisine kente giriş izni verilmesi planlanıyor. Ancak salgının kentteki son seyrine göre bu karar askıya da alınabilecek. İşçi havuzuna salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri dahil edilecek. Havuzda toplanacak işçiler, büyük kentlerden gelemeyen ve çayını kendisi toplayamayacak olan üreticiler adına yevmiye ile çalışacak. Çaykur'a yeni işçi alınarak çay hasadında görevlendirilmeleri de seçenekler arasında yer alıyor. Çay hasadı için belirlenen yol haritası ile 2020 yılı yaş çay taban fiyatı yarın Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındıktan sonra kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

AK PARTİ'Lİ YAZICI: FERAHLATICI BİR KARAR ÇIKAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında çay üreticileri ve çay fiyatı ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağını söyledi. Yazıcı, "İnşallah kabine toplantısında hem çay fiyatı hem de çay toplamak üzere Rize'ye dönüşle alakalı bir karar çıkar. Karar sonrası dönüşlere izin verilir veya verilmez o ayrı bir konu. Bu koronavirüsü hazır kontrol altına almışken Rize'yi tekrar üzüntüye sevk edecek bir sonuca yol açmaması için de büyük bir hassasiyet içindeyiz. Pazartesi günü inşallah ferahlatıcı bir karar çıkar. Biz kimseyi, hiçbir vatandaşımızı gerekli olmadığı halde zora sokacak bir davranış içinde olmayız. Ama sağlığımız her şeyin önünde. Biz müstahsilimizi hiçbir zaman enflasyonun altında ezdirmedik. Hemşehrilerimiz hiç tedirgin olmasın. Suhuletle, sükunetle süreci takip etsinler. En rasyonel karar neyse onu alacağız" dedi.

ÜRETİCİLER İYİ FİYAT BEKLİYOR

Çay üreticileri de 2020 yılı yaş çay taban fiyatını merakla bekliyor. Üreticiler, geçen yıl taban fiyatı 2,90 lira, destekleme ise 13 kuruş olmak üzere toplamda 3,03 lira olan yaş çay taban kilogram fiyatının bu yıl en az 4 lira olmasını istiyor. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi bu yıl çay hasadında olağanüstü durumlar yaşadıklarını belirterek, "Çay üreticisinin aldığı temel gıda ürünleri arttı. Bu yıl çay fiyatının desteleme ile beraber 4 lira 15 kuruş olmasını bekliyoruz. Bu şekilde olursa üreticide mağdur olmaz. Cumhurbaşkanımız da bir çay üreticisi olduğundan üreticiyi üzmeyecek bir fiyat açıklayacaktır" diye konuştu.

'YÜZDE 30 ZAM BEKLİYORUZ'

Çay üreticisi Bayram Dinç, "Bu sene çayın maliyetleri arttı. Vatandaşlar çaylığına gelemiyor. Bu sene fiyatı 4 liradan aşağı olursa üreticiyi korumaz. Bu ekonomik şartlarda en az 4 lira olması gerekiyor. Çay çok zahmetli bir iş, dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Dışarıdan gelen biri hemen çay toplayamaz. Çay toplamak bir sanattır" dedi. Rasim Sandalcı ise, "Çay fiyatı geçen yıl 3 lira civarındaydı. Bu yıl 4 lira olması gerekiyor. 4 lira olması da üretici için yine de yeterli değildir. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Murat Aksoy da, "Bugün şartlarında taban fiyat 4 lira olması lazım. Biz bu sene yüzde 30 bir zam bekliyoruz" dedi.
DHA
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