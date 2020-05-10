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Onlar karantina yurtlarının gizli kahramanları

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli ülkelerden getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan Türk vatandaşlarına, gözlem altında tutuldukları yurtlarda adeta beş yıldızlı otel hizmeti sağlayan çalışanlar, özverileriyle dikkati çekiyor
 10 Mayıs 2020 11:58
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Onlar karantina yurtlarının gizli kahramanları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli ülkelerden gelerek Karaman'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alınan Türk vatandaşlarına, adeta beş yıldızlı otel hizmeti veriliyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlara sunulan hizmetleri görüntüledi.

Yurtta odalar kafile gelmeden önce en ince ayrıntısına kadar temizlenip dezenfekte edilirken, çarşaf, havlu gibi malzemeler de yenileniyor. Yurtlardaki misafirlerin tüm ihtiyaçları, Türk Kızılay gönüllüleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü personelince karşılanıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla isteyen vatandaşlara iftar ve sahur yemekleri de ikram ediliyor. Yurtta kalan sağlık ekipleri her gün misafirlerin ateşlerini ölçerken, sağlık sorunlarıyla da tek tek ilgileniyor. Yaklaşık 60 kişilik personel, gerekli önlemleri alarak, misafirlerin rahat etmesi için büyük bir özveriyle çalışıyor.

- "Çalışanların hepsi birer gizli kahraman"

Türk Kızılay Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlarda kalan vatandaşlara 4 öğün yemek verildiğini söyledi.

Şu ana kadar KKTC, Bangladeş, Suudi Arabistan ve İtalya'dan gelen vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Küçükyarma, şunları kaydetti:

"Bu noktada 47 binin üzerinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleşti. Dernek olarak diğer kurumlarımızla beraber eşgüdümlü bir çalışma yapmaktayız. AFAD, gençlik ve spor ile sağlık il müdürlükleriyle beraber koordineli bir çalışma gerçekleştirmekteyiz. Çalışanlarımızın hepsi özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte. Hepsi birer gizli kahraman."

Vatandaşların yurtlardan ayrılırken, aldıkları güzel hizmet nedeniyle kendilerine ve devlete teşekkür ettiklerini dile getiren Küçükyarma, "Genel itibarıyla süreç, karantina kapsamında vatandaşlarımızın buraya getirilmesiyle başlıyor. Ardından 14 gün güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Memnuniyet oranı yüzde 100'e yakın diyebilirim. Daha sonra da evlerine kadar bırakıyoruz." diye konuştu.

- "Misafirlikten ziyade sanki aile olmuş gibiyiz"

Yurtta çalışan Nihal Biçer de karantina süresince vatandaşlara her türlü hizmeti verdiklerini aktardı.

Yurtlarda kalan misafirlerle 14 gün boyunca aile gibi olduklarının altını çizen Biçer, "Sabah kahvaltısı, öğle, akşam, iftar ve sahur yemeği olmak üzere yemek vermekteyiz. Bunun yanında kantin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Memnuniyetleri çok güzel. Misafirlerimizle sosyal mesafemizi koruyarak çok güzel dostluklarımız da oluyor. Birbirimize alışıyoruz. Onlar gittiği zaman üzülüyoruz. Aynı üzüntüyü onlar da yaşıyorlar. Misafirlikten ziyade sanki aile olmuş gibiyiz." dedi.

- "Yemekler çok güzel, ne ihtiyacımız varsa karşılandı"

Karantinadaki vatandaşlardan Helin Yontar ise İtalya'da öğrenci olduğunu anlattı.

İki ay süreyle Milano'da karantinada kaldığını aktaran Yontar, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye geldikten sonraki organizasyon, beklediğimden çok daha iyiydi. Herkes çok yardımcı oldu. Yemekler çok güzeldi. Ne ihtiyacımız varsa karşılandı. Burada her şeyi iyi bulduğumu söyleyebilirim. Kovid-19 sürecini Kuzey İtalya'da deneyimledim. Umarım Türkiye'de bu konu ciddiye alınır. Umarım bizim gibi özellikle öğrenciler, genç kesim bunu ciddiye alır ve 65 yaş üstü vatandaşları korumak için evde kalmaya özen gösterirler."

İtalya'dan gelen Vedat Kocalidi de Türkiye'ye gelirken endişesinin olduğunu ancak geldikten sonra bu endişenin geçtiğini söyledi.

Türk büyükelçiliğinin girişimleriyle yurda döndüklerini hatırlatan Kocalidi, "İtalya'da çok rahat bir karantina dönemi geçirmiştik. Buraya gelirken, 'yurtlarda kalmayalım' diye ötelemeye çalıştık. Çünkü bir takım negatif sosyal medyada yazışmalar vardı ve bazı duyumlar almıştık. Biz gelmek istemedik. Fakat baktık mecburuz geldik. Buraya geldikten sonra endişelerimizin yersiz olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

Yurtlarda çok güzel ağırlandıklarını vurgulayan Kocalidi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel bir yönetim ile karşılaştık. Bütün personel ellerinden gelen tüm kolaylığı, her türlü yardımı göstererek ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde bize yardımcı oldular. Eleştirilerin yersiz olduğunu tüm arkadaşlarımla paylaşıyorum. Karantinadan korkmayın, yurtlarımız tertemiz, pırıl pırıl, her türlü ihtiyaçlarımız görülüyor. Hiçbir sıkıntı olmadığını herkesle paylaşıyorum. Tüm çalışanlarla sanki bir aile gibi olduk. Ayrılırken buruk ayrılacağız. Birkaç gün daha kalabilirdik."

Yurtlarda görevli Dr. Burak Ezer ise misafirleri, yurda giriş yaptıkları andan itibaren takip ettiklerini belirterek, "Her gün günde iki kere olmak üzere ateş ölçümlerini yapıyoruz. Şikayetleri var mı yok mu bunlarla ilgili bilgi alıyoruz. Gerekli durumlarda devlet hastanesine sevk edip gerekli testleri yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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