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Hem geçimini sağlıyor hem de salgınla mücadeleye katkı sunuyor

Şanlıurfa'da 2 çocuğuyla yaşayan Zeynep Satık, Büyükşehir Belediyesinin maske üretiminde yarı zamanlı çalışarak evinin geçimini sağlıyor
 10 Mayıs 2020 12:07
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Hem geçimini sağlıyor hem de salgınla mücadeleye katkı sunuyor

Şanlıurfa'da 2 çocuğuyla yaşayan Zeynep Satık, yarı zamanlı çalıştığı Kadın Destek Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimine katılarak hem evini geçindiriyor hem de salgınla mücadeleye destek veriyor.

Merkez Haliliye ilçesinde 2 yaşındaki oğlu Mustafa ve 18 yaşındaki kızı Hayrinusa ile yaşayan Satık, evini geçindirmek için çalışırken çocuklarıyla da yakından ilgileniyor.

Zeynep Satık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını öncesinde evlere temizliğe gittiğini ve buradan kazandığı ücretle de 2 çocuğuna baktığını söyledi. Yeni tip koronavirüs nedeniyle insanların evlerine başka kimseyi almak istememeleri üzerine iş bulmakta zorlandığını anlatan Satık, kirada oturması nedeniyle ailesine bakabilmek için iş arayışına girdiğini belirtti.

Satık, bu sırada arkadaşlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi'nde maske üretimi yapıldığını ve gönüllü arandığını duyduğunu aktararak, "Arkadaşlarımın maske yapımına gideceklerini duydum, ben de gönüllü olarak gittim. Sağ olsunlar onlar da bizi istihdam ettiler, günlük yevmiye veriyorlar. Bu sayede evimizi geçindiriyoruz çok şükür. Bizim ürettiğimiz maskeleri Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Çocuklarına hem anne hem de babalık yaptığını ve bu durumun çok zor olduğunu anlatan Satık, şöyle konuştu:

"Çocuklarıma sıcak bir yuva sağlamak için elimden gelen her türlü çabayı sonuna kadar gösteriyorum. İnşallah bu virüs bir an önce biter ve herkes sağlığına kavuşur. Ben de bu virüs bittikten sonra kalıcı bir işte çalışmak istiyorum. Kızım yüz felci geçirdi, dizinde de menisküs yırtığı var, onlara bakmak istiyorum. Bize yardım etseler, bir yerde kalıcı bir iş verseler çocuklarımı geçindireceğim bir kapım olur. Bir kadın olarak benim gücüm bu kadar, çocuklarıma hem anne hem baba olmak çok zor."

Satık, kendisinin maske üretimine gittiği sürede 2 yaşındaki oğlunun bakımını ablasının yaptığını anlatarak zorlukların üstesinden gelmek için birlikte mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

- "219 kadın kursiyeri yarı zamanlı istihdam ediyoruz"

Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi sorumlusu Nimet Karataş da Kovid-19 mücadelesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadın destek merkezleri tarafından maske üretildiğini belirtti.

İlk etapta 80 kadınla günlük 10 bin adet maske ürettiklerini aktaran Karataş, şöyle devam etti:

"Daire Başkanlığımız tarafından daha sonra aldığımız maske kesim cihazı sayesinde 3 Nisan itibarıyla üretim kapasitemiz arttı. Günlük 60 binin üzerinde maske üretimine devam ediyoruz. Şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde maske üretimi ve dağıtımı gerçekleştirildi. Kadın destek merkezlerinde 219 kadın kursiyeri istihdam ederek yarı zamanlı çalışmaya devam etmekteyiz. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız pandemi sürecinde halkımıza yardımcı olmaya ve kadınların istihdamına katkı sunmaya devam edecektir."
Anadolu Ajansı
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