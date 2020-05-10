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İmam camiye gelemeyen cemaate canlı yayınlarla ulaşıyor

Muğla'da tarihi caminin imam hatibi Yüksel Kılınçarslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında, camilere gidemeyen cemaat için sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı
 10 Mayıs 2020 12:12
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İmam camiye gelemeyen cemaate canlı yayınlarla ulaşıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde imam hatib Yüksel Kılınçarslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiye gelemeyen cemaate, sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla ulaşıyor.

Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki tarihi Merkez Tepecik Camisi İmam Hatibi 55 yaşındaki Yüksel Kılınçarslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiye gelemeyen cemaat için bir şeyler yapmak istedi.

Cemaate sosyal medyadan ulaşmaya karar veren Kılınçarslan, cami içerisindeki pencereye kendisini gören bir açıda sabitlediği cep telefonundan canlı yayın yapmaya başladı.

Her gün belirli saatlerde Kur'an-ı Kerim ve hadis okuyan Kılınçarslan, takipçilerinin sorularını yanıtlıyor, hastalar ve sağlıkçılar için dua ediyor.

- Talep cemaatten geldi

İki çocuk babası Kılınçarslan, AA muhabirine, sosyal medyadan da olsa insanlara ulaşmanın kendisine büyük keyif verdiğini söyledi.

Sosyal medyada canlı yayına vatandaşların talepleri doğrultusunda başladığını aktaran Kılınçarslan, salayı ve ezanı da zaman zaman canlı yayında okuduğunu dile getirdi.

Kılınçarslan, takipçileriyle her gün dua ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kardeşlerime canlı yayında diyorum ki dostlar bakın sizlere ulaştık, biz burada sizler için, vatanımız için ellerimizi açtık, özellikle hastalarımız için gelin dua edelim diyorum. Her gün birlikte dua ediyoruz. Kovid-19 salgınına yakalananların iyileşme sayıları arttıkça mutlu oluyoruz. Sağlıkçılarımız da canla başla mücadele ediyor, biz de buradan onlara manevi destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda 5 bine yakın sosyal medyadan takipçim var. Bismillah dedik, yola çıktık. Gerçekten de takip ediliyoruz."

- "Ramazanın feyzini ve bereketini evlerimize taşımaya gayret ediyoruz"

Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı da Kılınçarslan'ın oldukça fedakar ve gayretli bir din görevlisi olduğuna ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'in feyzini insanlara yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kapancı, şunları kaydetti:

"Kılınçarslan, uzun yıllardır ilçemize hizmet eden, din görevliliği vasfına yakışır şekilde davranan çok kıymetli bir hocamız. Onunla birlikte sayıları fazlaca olan arkadaşlarımızla Bodrum'un birçok noktasında hocalarımız, camilerinde gayret ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği 'Ramazan ve sorumluluk bilinci' konu başlığıyla camiye gelemeyen vatandaşlara sosyal medya aracılığıyla ulaşıyoruz. Ramazanın feyzini ve bereketini evlerimize taşımaya gayret ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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