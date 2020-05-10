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Sağlık-Sen de çalışanların sözleşmeli alımlara başvurusunun engellenmesini istedi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı içindeki sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların atamasının yapılmamasına yönelik olarak, mevzuat değişikliği yapmıştı. Sağlık kolunda yetkili sendika olan Sağlık-Sen de çalışanların Sağlık Bakanlığının sözleşmeli alımlara başvurusunun engellenmesini istedi.
 10 Mayıs 2020 12:19
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Sağlık-Sen de çalışanların sözleşmeli alımlara başvurusunun engellenmesini istedi

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı içindeki sözleşmeli personel alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların atamasının yapılmamasına yönelik olarak, mevzuat değişikliği yapmıştı. Sağlık kolunda yetkili sendika olan Sağlık-Sen de çalışanların Sağlık Bakanlığının sözleşmeli alımlara başvurusunun engellenmesini istedi.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sonuçlarına göre kamuya yapılan atamalara halihazırda kamuda sözleşmeli statüde görev yapmakta olanlarda başvuru yapabiliyor. Bu durumun atama bekleyen sağlıkçıların atanamamasına sebep olduğunu dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Kamuda sözleşmeli statüde görev yapan kişilerin yeni alımlara başvuru yapamaması için kısıtlama getirilmeli. Atama bekleyen kişiler daha fazla bekletilmemeli" dedi.

Bilindiği üzere Sağlık bakanlığı tarafından 2018 yılından itibaren 70 binin üzerinde alım yapılmıştı. Alımlarda yerleşenler, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personel statüsündedir.

Halihazırda kamuda görev yapmakta olan sözleşmeli personelin, yerleştirme işlemleri başvurdukları takdirde ÖSYM tarafından yapılmakta ancak Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılamamaktadır. 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerde;

"Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Durmuş: Başvurularda Atama Bekleyenler Hak Kaybına Uğramaktadır

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta atama bekleyen binlerce sağlık meslek mezunu arkadaşımızın atanamamasına sebep olan bu durum ÖSYM'nin ataması gerçekleşemeyecek olan kişileri yerleştirmesinden kaynaklanmaktadır. En son 9 Mayıs 2020 de Resmi Gazete'de, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslarda değişiklik yapılmış ve ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmelerde halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanların ataması yapılamaz hükmü konulmuştur. Ancak bu hüküm sorunu çözmede yetersiz kalmaktadır. Çünkü halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olanlar ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvurmakta ve ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılmaktadır.

Atamanın yapılamaması halinde yerleştirme yapılan kadro boş kalmakta ve boş kalan kadroya bir başkası yerleşememekte yani atama gerçekleşmemektedir. Bu nedenle ilan edilen kadro sayısında atama gerçekleşmiyor. Asıl yapılması gereken ÖSYM tarafından çıkılan ilanlara kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar başvuramamalıdır. Daha önceden atanmış olanların KPSS puanı yüksek olması nedeniyle yerleşme ihtimalleri diğerlerine göre daha yüksektir. Böylece uzun süredir atama bekleyen arkadaşlarımızın önündeki büyük bir engel kaldırılmış olacaktır. İfadelerini kullandı.
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