Öğretmenler odasını sağlıkçılar için siperlik atölyesine çevirdiler
|10 Mayıs 2020 12:24
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Kastamonu'daki okullarda görev yapan 15 öğretmen bir araya gelerek, sağlık çalışanları için siperlik üretimine başladı.
Kentteki bazı okullarda görev yapan 15 öğretmen, Kastamonu Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde toplanarak, adeta küçük bir atölyeye dönüştürdükleri öğretmenler odasında sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor.
Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadık Dibek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'nin önemli mücadele örneği gösterdiğini söyledi.
Siperlik üretimi için okullarının öğretmenler odasını kullandıklarını anlatan Dibek, "Bir firma, maskenin plastik kısımlarının basımını sağlarken Milli Eğitim Müdürlüğü de malzeme desteği sağlıyor. Tamamen gönüllülük ve hibe usulüyle çalışıyoruz. Her şey ücretsiz." dedi.
Dibek, bu süreçte sağlıkçılara çok önemli görev düştüğünü dile getirerek, "Biz de onlara destek olmak ve sağlık çalışanlarımızı koronavirüsten korumak için siperlikli maske imalatı yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Sağlık Müdürlüğüne veriyoruz. Onlar da ihtiyaca göre dağıtımını yapıyor." diye konuştu.
Maske üretiminde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere teşekkür eden Dibek, "İnşallah bu salgından bir an önce kurtulur, normal halimize döneriz. Normal hayatı, öğrencilerimizi çok özledik." ifadelerini kullandı.
Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmeni Mehmet Akyer ise salgın nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini vurgulayarak, "Bu süreçte sağlık çalışanlarımız büyük çaba sarf ediyor. Bizim de onlara bir katkımız olsun istedik ve böyle bir yol belirledik. Haftanın belirli günleri öğretmen odasında bir araya gelip kendi çapımızda sağlık çalışanlarımıza destek oluyoruz." diye konuştu.
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