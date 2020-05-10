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'Koronavirüsün neferlerinin' sahur sofralarını kuruyorlar

Sakarya'da çeşitli kesimlerden yardımseverlerin bir araya gelerek oluşturduğu "Velhasıl İnsan" grubu gönüllüleri, hazırladıkları yemekleri, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan ayını ailelerinden ayrı geçiren sağlık çalışanlarının sahur sofralarına taşıyor
 10 Mayıs 2020 12:44
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'Koronavirüsün neferlerinin' sahur sofralarını kuruyorlar

Sakarya'da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek amacıyla oluşturulan "Velhasıl İnsan" grubu gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının sahur sofralarını renklendiriyor.

Farklı kesim ve görüşlerden gönüllülerinin oluşturduğu Velhasıl İnsan, haftanın 3-4 günü, evlerinde aileleri, komşuları veya akrabalarıyla hazırladıkları çeşitli yiyecekleri, pandemi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına götürüyor.

Salgının yayılmaması için ailelerinden ayrı yurt ve otellerde kalan sağlıkçıların mücadelelerine destek olmak ve onlara bir nebze olsun teşekkür etmek için çabalayan gençlerden oluşan ekip, ramazan ayında uygulamaya koydukları "erzak, fatura, bebek ve bayram hediyesi kumbarası" çalışmasıyla da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

- "Çocuğun olduğu her yerde var olma niyetindeyiz"

Grubun gönüllülerinden Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Şebnem Korkmaz (25), AA muhabirine yaptığı açıklamada, "insan olmak ve insan kalmak" amacıyla yola çıkmış, enerjisi yüksek bir ekip olduklarını söyledi.

Korkmaz, asıl amaçlarının çocuklar olduğunu belirterek, "Yeryüzünde çocuğun olduğu her yerde var olma niyetinde olan bir ekibiz. Tabii ki tek noktamız çocuk değil. Yaşlılar, yardıma muhtaç aileler, pek çok farklı alanda ekibimizi görebilirsiniz. Amacımız, sadece çocuklara ya da ihtiyaç sahibi insanlara erzak, bot, mont gibi yardımları ulaştırmak değil. Asıl amacımız, onların hayatlarına dokunmak. Onlara sevgi götürmek." dedi.

- "Onlar hastanede fedakarlık yaparken biz de teşekkür etmek istedik"

SAÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Duran (23) ise salgın sürecinde evde kalmanın ekip olarak kendilerini zorladığına değinerek, buradan yola çıkarak ramazan kampanyası tasarladıklarını anlattı.

Bu süreçte kendilerinden çok daha fazla fedakarlık yapan sağlık çalışanları için bir şeyler yapmak istediklerini aktaran Duran, "Onlar hastanelerde bu kadar büyük fedakarlıklar yaparken bizler de onlara bu şekilde teşekkür etmek istedik. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına sahurda yemeleri için bir şeyler hazırlayıp götürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ramazan kampanyası kapsamında, sahur yemeği programının dışında 4 farklı kumbara çalışması da yaptıklarını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu kumbaraları sahada görmüş olduğumuz ihtiyaçlara binaen hazırladık. Hayırseverlerden gelen bağışlar 4 farklı havuzda toplanıyor. Erzak, fatura, bebek ve bayram hediyesi kumbaraları var. Erzak kumbarasında birikenlerle market fişi alarak ihtiyaç sahibine veriyoruz. Bu dönemde insanlar faturalarını ödemekte zorlandıkları için bunları fatura kumbarasıyla karşılıyoruz. Bebek kumbarasında ise mama, süt, bebek bezi gibi ihtiyaçlar karşılanıyor."

Duran, bayramların özel olduğunu ve her bayram yüzlerce çocuğa kıyafet aldıklarını vurgulayarak, "bayram kumbarasıyla" yine çocukların yüzlerini güldürmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Grubun Suriye'deki çalışmalarında aktif görev alan, turizm sektöründe çalışan Semih Kotuk (29) da "savaşın büyüttüğü" çocukların ilgi alanlarına girdiğini, sık sık yardım çalışması için Suriye'ye gittiklerini kaydetti.

Kotuk, yetimhanelerin ihtiyaçlarına göre kampanyalar düzenlediklerini aktararak, "Çocuklara şeker, çikolata, oyuncak götürüyoruz. Buradaki amacımız, savaşın içinde büyüyen bu çocuklara hayatlarında bir gün de olsa güzel bir gün yaşatmak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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