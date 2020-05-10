1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'

Bu yaz sezonu itibarıyla geçerli olacak program, tatilini Türkiye'de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan bir dizi tedbiri içerecek
 10 Mayıs 2020 12:53
Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak "Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu, tatilini Türkiye'de geçirecek Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede alınacak tedbirleri kapsıyor.

Uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca verilecek sertifika ile havayolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde, üst düzey sağlık ve hijyen koşulları belgelenecek.

- Program 4 ana başlıkta toplanıyor

Program, "Yolcu sağlığı ve güvenliği", "Çalışan sağlığı ve güvenliği", "Tesislerde alınan önlemler" ve "Ulaşım araçlarında alınan önlemler" olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor.

Sertifikanın "Yolcu sağlığı ve güvenliği" başlıklı bölümü, yolcuların, Türkiye'ye giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar uygulanması gereken tedbir ve önlemleri içeriyor.

Bu başlıkta, terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, terminal binalarına girişlerde termal kamera, vücut ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve gerekmesi halinde dezenfeksiyon kabinleri oluşturulması ve seyahat etmesinde sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.

Programın "Çalışan sağlığı ve güvenliği" başlıklı bölümü ise ulaşım, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına yönelik önlemleri kapsıyor.

Personelin hijyen ve sanitasyon eğitimleri, personele verilecek psikolojik destek, gerekli hijyen ve sağlık ekipmanının temini, personelin tesislere giriş öncesi gerek ateş ölçer gerekse de uygun standartlarda termal kameralar ile denetimden geçirilmesi ve vardiya planlaması, toplantı düzenlemeleri, personelde enfeksiyon taraması gibi iş süreçlerinin yeni gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesi gibi prosedürler, "Çalışan sağlığı ve güvenliği" başlığında yer alan diğer maddeleri oluşturuyor.

Sertifikasyondaki "Tesislerde alınan önlemler" başlığı da salgının yayılmasını önlemek üzere alınması gereken tedbirleri ve söz konusu süreçte konaklama ve yeme-içme tesislerinin faaliyetlerine ilişkin düzenleme ve önlemleri kapsıyor.

"Ulaşım araçlarında alınan önlemler" başlığında ise diğer tesislerde olduğu gibi hava, kara ve deniz yolu ulaşım araçlarında alınacak tedbirler yer alıyor. Bunlar, ulaşım araçlarında görev yapan personelin eğitimi, personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi önlemleri içeriyor.

- "Otel işletmeleri için sertifikasyon süreçlerinin bu ay hayata geçirilmesi planlanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin sağlık altyapısı ve aldığı önlemlerle geride bırakılan dönemi, dünyaya örnek olacak şekilde geçirdiğini vurguladı. Uygulamaya alınan sertifika programının, Türkiye'nin, turizmin yeni normalinde de öncü bir rol üstleneceğini gösterdiğini ifade etti.

Ersoy, Kovid-19 nedeniyle alınan küresel karantina önlemlerinin yavaş yavaş esnetildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Turizm sektörü, insanların normale dönüş süreçleri içinde hayati bir role sahip. Bu önemin farkındalığıyla birlikte kültürümüzde misafire verilen önem de bizi Kovid-19 sonrası sağlıklı turizme geçebilmek için herkesten önce hazırlıklı olmaya teşvik ediyor.

Sertifika programı, misafirlerimizin Türkiye tatillerini güvenli ve hijyenik şekilde gönül rahatlığıyla geçirmesini sağlayacak. Başlattığımız program, ülkemizde tatile gelecek turistlere, kullanacakları hava, deniz ve kara ulaşım araçlarını, iniş yaptıkları limanları, tatil deneyimini yaşayacakları tüm tesisleri, kendilerine hizmet verecek çalışanları ve hatta kendi sağlık durumlarını kapsayan önleyici ve koruyucu adımları içeriyor. Tüm ulaşım ve konaklama tesislerimizi, sertifikayı alarak sağlıklı bir tatil için gerekli tüm önlemleri almaya teşvik edeceğiz."

Bakan Ersoy, havalimanı işletmeciliği, yerli hava yolları, karayolları ve turizm tesisleri için ayrı ayrı oluşturulan pandemi protokolleri ve sertifikasyon süreçlerinin, 4 Mayıs itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Otel işletmeleri için de sertifikasyon süreçlerini bu ay itibarıyla hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sertifikasyonu alan tesisleri 1 Haziran itibarıyla Bakanlığımız web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyuracağız.

Türkiye olarak bu tüm süreçlerde hem vatandaşlarımızın hem de ülkemize gelen misafirlerimizin gönül rahatlığı içinde seyahatlerini tamamlamaları için duyduğumuz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteren bir atasözümüz var: Misafirimizin başımızın üzerinde yeri var. Hep bu düsturla hareket ettik, bu hassas süreci de yine bu düsturla sürdüreceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!
10 Mayıs 2020 13:26		 İstanbul koronavirüse karşı elde ettiği başarıyla sembol şehir olmaya aday
10 Mayıs 2020 11:42
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
10 Mayıs 2020 11:34		 Sağlık Bakanlığından hastaneye gidemeyen gebeler için uzaktan eğitim
10 Mayıs 2020 10:37
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
10 Mayıs 2020 09:52		 Önce test sonra uçuş
10 Mayıs 2020 09:10
Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler
10 Mayıs 2020 07:30		 Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
10 Mayıs 2020 06:56
Yüzbinlerce sözleşmeli personel 42 yıllık bir mevzuatla yönetilemez
10 Mayıs 2020 06:51		 İstanbul'da su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor
09 Mayıs 2020 23:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:04 - 65 yaş üstü ilk banka hesaplarını kontrol etti13:51 - Yatalak annesini sırtında gezdirdi13:34 - Baldızını ve bacanağını öldürdü, cinayeti eşine dinletti13:26 - AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!13:23 - Bakan Selçuk'tan duygulandıran 'Anneler Günü' paylaşımı13:15 - Virüse çok kızan Umay: Onun yüzünden annemi göremiyorum13:07 - Muş'ta bir köy karantinya alındı13:02 - KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması12:56 - Tam 108 yaşında... İçişleri Bakanı'nın hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı12:53 - Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'
12:44 - 'Koronavirüsün neferlerinin' sahur sofralarını kuruyorlar12:41 - Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne kavuşturuldu12:36 - Tanzanya'nın kit'ler yaptığı testler herkesi şok etti12:31 - Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL12:24 - Öğretmenler odasını sağlıkçılar için siperlik atölyesine çevirdiler12:19 - Sağlık-Sen de çalışanların sözleşmeli alımlara başvurusunun engellenmesini istedi12:17 - İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor12:15 - Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına drone ile Anneler Günü sürprizi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler
AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamur işi 4
Ben bi çay koyup geleyim 3
Galatasaray 2
zuhal topal'la sofrada 2
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 2
eba 2
yarım 5
ateş almak 1
ekmek pişirme makinası 4
anneler günü 1
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam