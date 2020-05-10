1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tam 108 yaşında... İçişleri Bakanı'nın hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı

Bursa'da 108 yaşındaki Nazife Sönmez 50 gün sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. 4 çocuk 32 torun sahibi Nazife Sönmez'i ziyaret eden çocukları, torunları ve torununun torunu Anneler Günü kutlaması yaptı. İçişleri Bakanlığı da Türkiye genelinde 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 anne adına hatıra ormanı kurup ağaç dikti, o ağacın sertifikası da yaşlı kadına teslim edildi.
 10 Mayıs 2020 12:56
Yazdır
Tam 108 yaşında... İçişleri Bakanı'nın hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı

Bursa'da 108 yaşındaki Nazife Sönmez 50 gün sonra sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. 4 çocuk 32 torun sahibi Nazife Sönmez'i ziyaret eden çocukları, torunları ve torununun torunu Anneler Günü kutlaması yaptı. İçişleri Bakanlığı da Türkiye genelinde 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 anne adına hatıra ormanı kurup ağaç dikti, o ağacın sertifikası da yaşlı kadına teslim edildi.

Bu annenin doğum günü çok farklı kutlandı.

Keles ilçesinde yaşayan 108 yaşındaki Nazife Sönmez, torunun torununu gördü. İçişleri Bakanlığı ise 100 yaşını aşan Türkiye'deki 5 bin 529 annenin anneler gününü adlarına Sakarya'da hatıra ormanı kurarak kutladı. Her anne adına bir ağaç dikilirken, adına ağaç dikilen annelerden birisi de Nazife Sönmez'di. Yaşlı kadının sertifikasını kaymakamlık adına Keles Orman Müdürü Özgen Dursun takdim etti. Ayrıca tüm torunları sıraya girerek yaşlı kadının elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.

Kendisini unutmayan devlete bol bol hayır dua etti.

Nüfus kaydında 100 yaşında yazılmasına rağmen 108 yaşında olduğunu ifade eden Nazife Sönmez, 'Bugün Anneler Günü'ymüş. Haberim yok. Devletimiz benim adıma ağaç dikmiş çok mutlu oldum. Allah devletimizi her türlü tehlikeden korusun. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun' dedi.

Yaşlı kadının torunu Faruk Sönmez, 'Ninem çok şükür sağlıklı. Torununun torununu gördü. Bugün 108 yaşında. Devletimiz adına ağaç dikip Anneler Günü'nü kutlamış. Biz de torunları olarak kutladık. Herkese çok teşekkür ederim' şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yatalak annesini sırtında gezdirdi
10 Mayıs 2020 13:51		 Muş'ta bir köy karantinya alındı
10 Mayıs 2020 13:07
Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne kavuşturuldu
10 Mayıs 2020 12:41		 Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL
10 Mayıs 2020 12:31
İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor
10 Mayıs 2020 12:17		 Hem geçimini sağlıyor hem de salgınla mücadeleye katkı sunuyor
10 Mayıs 2020 12:07
İstanbul'da sağlık çalışanlarının toplu taşıma isyanı
10 Mayıs 2020 11:31		 Denizli'de yeraltı termal su kaynaklarında açıklanamayan sıcaklık artışları
10 Mayıs 2020 10:56
Bu köyün tabelasını gören soyunup fotoğraf çektiriyor
10 Mayıs 2020 10:50		 Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı
10 Mayıs 2020 10:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:04 - 65 yaş üstü ilk banka hesaplarını kontrol etti13:51 - Yatalak annesini sırtında gezdirdi13:34 - Baldızını ve bacanağını öldürdü, cinayeti eşine dinletti13:26 - AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!13:23 - Bakan Selçuk'tan duygulandıran 'Anneler Günü' paylaşımı13:15 - Virüse çok kızan Umay: Onun yüzünden annemi göremiyorum13:07 - Muş'ta bir köy karantinya alındı13:02 - KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması12:56 - Tam 108 yaşında... İçişleri Bakanı'nın hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı12:53 - Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'
12:44 - 'Koronavirüsün neferlerinin' sahur sofralarını kuruyorlar12:41 - Usulsüz kum alınan 'Türkiye'nin Maldivleri' eski görüntüsüne kavuşturuldu12:36 - Tanzanya'nın kit'ler yaptığı testler herkesi şok etti12:31 - Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin TL12:24 - Öğretmenler odasını sağlıkçılar için siperlik atölyesine çevirdiler12:19 - Sağlık-Sen de çalışanların sözleşmeli alımlara başvurusunun engellenmesini istedi12:17 - İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor12:15 - Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına drone ile Anneler Günü sürprizi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
19 Mayıs ve bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
Kaymakam: O polis memuruna görevden el çektirildi
Bakan Selçuk: Okulların açılmasında hedef 1 Haziran
Ankara 19. İdare Mahkemesinden, Bank Asya dosyasında önemli karar
180 TL'lik elektrik faturası nasıl 400 TL oldu?
Erzurum'da eski uzman çavuş baldızı ve bacanağını öldürdü
Bakan Koca paylaştı: Beklenen gün geldi
Koronayı yendi en kritik parçayı 3 günde üretti
Yeni normale yeni kurallar: İşte hayatımıza giren önlemler
AVM ve berberler yarın açık: Gitmeden önce bunlara dikkat!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geceye bir şiir bırak 1
makarna 2
emekli aylığı ödemeleri öne çekildi 1
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 1
burun altı maske 1
aşı vurulmaya gerek yok 2
bahar rüzgarı 2
09.05.2020 Erzurum Kemaliye depremi 1
ankaragücü 2
fitre fidye zekat 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam