KTÜ Rektörlüğünden sınav açıklaması
|10 Mayıs 2020 13:02
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Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) uygulamalı derslerin tamamlama eğitimleri ve sınavlarla ilgili takvimin gelecek hafta Üniversite Senatosunda yapılacak değerlendirmeler sonrasında ilan edileceği bildirildi.
Rektörlükten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitim yöntemiyle eşzamanlı yürütülen eğitim sürecinin 5 Haziran'da sona ereceği belirtildi.
Uygulamalı derslerin tamamlama eğitimleri ve sınavlarla ilgili takvimin gelecek hafta Üniversite Senatosunda yapılacak değerlendirmeler sonrasında ilan edileceği vurgulanan açıklamada, tamamlama eğitimleri ve sınavların yapılış biçimi konusunda itibar edilecek tek bilgilenme aracının üniversitenin web sayfası ve resmi sosyal medya hesapları olduğunun altı çizildi.
Açıklamada, üniversitenin öznesi olan öğrencilerin sağlığı ve geleceğinin en temel öncelik olduğu vurgulanarak "Üniversitemizin kıdemine yakışır bir şekilde ve en doğru pedagojik yaklaşımla hazırlamakta olduğumuz akademik takvimi önümüzdeki hafta öğrencilerimize SMS yoluyla da duyuracağız." ifadesine yer verildi.
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