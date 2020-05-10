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Bakan Selçuk'tan duygulandıran 'Anneler Günü' paylaşımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kuruluş bakımındaki çocukların "Bir anne herkesin yerini alabilen ama onun yerini kimsenin alamayacağı kimsedir. Anneler Günü'nüz kutlu olsun Bakan Anneciğim." notunu, duygulu bir metinle sosyal medya hesabından paylaştı
 10 Mayıs 2020 13:23
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Bakan Selçuk'tan duygulandıran 'Anneler Günü' paylaşımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anneler Günü'nde, kuruluş bakımındaki çocukların kendisine "Bakan Anneciğim" hitabıyla yazdığı notu paylaştı.

Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Anneler Günü dolayısıyla, kuruluş bakımındaki çocukların kendisi için yazdığı, "Bir anne herkesin yerini alabilen ama onun yerini kimsenin alamayacağı kimsedir. Anneler Gününüz kutlu olsun Bakan anneciğim." notunun görseli ve Sezen Aksu'nun "Çocuk" şarkısına yer verdi.

Bu notun kendisi için önemi ve değerini de yazdığı metinle aktaran Bakan Selçuk, "Bazı özel günler bir yanıyla çok umutlu, bir yanıyla buğulu günler aslında. Anneler Günü de böyle bir gün." ifadelerini kullandı.

Bebeğinden ilk kez "anne" kelimesini duyanların, kızının da anne olacağını öğrenenlerin yaşadığı sevinç ve heyecana işaret eden Selçuk, Anneler Günü'nün şehit anneleri, çocuk hasreti çekenler, annesi vefat edenler ile evladını kaybedenler için de mahzun ve buruk bir gün olduğunu belirtti.

- "Eşimin sözleri ve hiç unutmadığı çiçeği ile teselli buldum"

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Ben de her Anneler Günü'nde annemin, kayınvalidemin, kız kardeşimin, arkadaşlarımın Anneler Gününü kutlayıp sevgili eşimin 'Hz. Zekeriya'nın yakarışıydı. Hz. İbrahim'ın sınavıydı. Hz. Ayşe'nin de evladı yoktu. Ama ümmetin annesiydi.' sözleri ve hiç unutmadığı çiçeği ile teselli buldum.⠀

Ta ki 2018 yılında, bir çocuk evimizde 'Bakan Annecim' nidasını duyana değin. O an yaşadığım şaşkınlığı ve mutluluğu tarif etmem mümkün değil. Münacaat'taki 'ya Rabbelalemin, tütmesi gereken ocak nerde?' sorusunun cevabını bulmak gibiydi sanki. Bana 'anne' kelimesini dünyada işittiren Rabb'ime hamdolsun... Vesile olduğu için de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Saygıdeğer Hanımefendi'ye ne kadar teşekkür etsem az."

Selçuk, paylaşımını, "Türkiye'de ve dünyada ilgimizi ve şefkatimizi bekleyen 1-2 değil, binlerce evladımız var. Bu yüzden, bu kıymetli kelimeyi daha çok kadının işitebilmesi için, koruyucu aile modelimizi yaygınlaştırmaya daha çok gayret edeceğimiz bir sene olsun inşallah. Zira bir gün değil; her gün annelere değer, çocuklara değer." ifadeleriyle sonlandırdı.

Anadolu Ajansı
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